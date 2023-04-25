Також їх вербують для обходу санкцій.

Санкції, які відрізали Росія від світової фінансової системи і сучасних технологій, змусили Москву звернутися до російської мафії за кордоном за грошима.

Як розповів The Economist фахівець з міжнародної злочинності і спецслужб Марк Галеотті, Кремль зобов'язав представників організованої злочинності фінансувати діяльність російських шпигунів. Для цього частину доходів вони повинні перераховувати на "чорні рахунки".

За словами експерта, злочинців також почали вербувати для обходу санкцій. Їх використовують для організації поставок напівпровідників, які необхідні Росії для військових потреб.

Відео дня

Введені санкції проти РФ завдали серйозної шкоди російській шпигунській мережі за кордоном. Щоб компенсувати втрати Кремль активізує кібершпигунство і відправляє на захід нових шпигунів під виглядом біженців, проте це не може повноцінно замінити колишніх агентів.

У виданні нагадали, що восени минулого року в Мілані затримали сина губернатора Красноярського краю Артема Усса. Згідно з звинуваченнями США, він з іншими росіянами через підставну компанію закуповував американську електроніку для винищувачів, ракетних систем, радарів, супутників та інших військових розробок.

Товари доставлялися до Німеччини, а потім їх відвантажували до Росії кінцевим споживачам, серед яких були підсанкційні "Радіоавтоматика", "Радіоекспорт" і "Абтронікс". Пізніше ці компоненти виявили в російській військовій техніці, захопленій на полі бою в Україні.

За оцінкою видання, за допомогою подібних схем з квітня по листопад 2022 року обсяг імпорту заборонених санкціями напівпровідників до Росії досяг 2,6 млрд доларів.

Вплив антиросійських санкцій

На даний момент проти РФ ввели щонайменше 10 пакетів санкцій. Зараз обговорюється необхідність нових обмежень.

На тлі санкційного тиску в Росії почалися проблеми з ремонтом іноземного енергообладнання. У НБУ прогнозують, що в наступному півріччі бюджетний дефіцит в РФ буде покриватися за рахунок друку грошей, що призведе до фінансовому краху агресора.

Нещодавно в Німеччині призвали активніше боротися з обходом санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: