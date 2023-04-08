Жорсткіший митний контроль дозволить ефективніше наглядати за дотриманням санкцій проти Росії, вважає віце-канцлер ФРН Роберт Габек.

Досягти підвищення ефективності нагляду за дотриманням санкцій, запроваджених проти Росії, можна завдяки посиленню митного контролю.

Про це віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек сказав в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, передає DW. За його словами, щодо країн, які оминають санкції ЄС і продовжують вести бізнес з Росією через треті країни, слід вжити жорсткіших заходів.

"Не можна миритися з тим, що дія санкцій підривається обманним шляхом (…) Ми зобов'язані це зробити не в останню чергу для людей в Україні", - зазначив урядовець.

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Віце-канцлер Німеччини вважає досвід Данії прикладом успішної боротьби з ухиленням від санкцій. Габек зазначив, що митна служба Данії демонструє високий рівень пильності, перевіряючи торгові потоки та супровідну документацію, і вимагає від компаній додаткову інформацію в разі потреби.

Габек сказав, що приводом для додаткової перевірки можуть слугувати такі аномалії, коли, наприклад, "велика кількість певних товарів, які раніше йшли до Росії, тепер раптом постачаються практично в тій же кількості до третьої країни".

"Німецьке законодавство про зовнішню торгівлю також визнає законність таких запитів щодо інформації та потреб у перевірці. Якщо такого підходу цілеспрямовано дотримуватимуться, ми зможемо зміцнити ефективність наших установ", - сказав Габек.

За словами урядовця, наприкінці лютого він запропонував низку кроків для ефективнішої боротьби з ухиленням від санкцій, і зараз вони обговорюються в німецькому уряді та з партнерами в Європейському Союзі.

Ухилення від санкцій проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз вимагатиме посилити контроль у країнах, де спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні. Наприклад, експорт сучасних напівпровідників, мікросхем та інших технологій з ЄС і G7 до Туреччини, ОАЕ, Казахстану і 12 інших країн Східної Європи і Центральної Азії, різко зросли. Також спостерігається сплеск експорт із цих країн далі до Росії.

Також Євросоюз може ввести торговельні обмеження щодо країн, які допомагають Росії купувати пральні машини і старі автомобілі, компоненти з яких використовуються для ремонту пошкодженої в боях військової техніки. Чиновники, що стежать за торговими потоками в Москву, виявили значне зростання торгівлі споживчими товарами між ЄС і союзниками РФ у Центральній Азії.

Раніше стало відомо, що до Росії продовжують постачати мікрочіпи, вироблені західними компаніями, незважаючи на введені проти РФ санкції. Зокрема, за даними видання Bloomberg, Росія успішно обходить санкції ЄС і G7, забезпечуючи поставки напівпровідників та інших технології через треті країни, такі як Туреччина, ОАЕ і Казахстан.

Тим часом, прокуратура Нідерландів розслідує 45 кримінальних справ проти компаній та приватних осіб, підозрюваних у обході санкцій проти Росії. із них 29 пов'язані з порушеннями імпортних і експортних санкцій. Інші розслідування стосуються порушень фінансових санкцій.

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