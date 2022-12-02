Пранкерство - це елемент гібридної війни та ще один спосіб жалюгідної російської пропаганди, наголосив голова Верховної Ради.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, як російські незграби - пранкери писали йому від імені маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він повідомив, що це сталося днями. За його словами, російських посіпак навіть складно назвати "спецслужбами".

"Дякувати богу, я маю особисті контакти і можу спілкуватися з лідерами багатьох держав. Тому з Томашем Гродзьким ми просто посміхнулися намаганням "недалеких" пранкерів видати себе за європейських політиків", - зазначив Стефанчук.

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За його словами, це вже набуває рис "нової епідемії", про яку світ має знати. І що це потребує усвідомлення та має бути високий рівень інформаційної гігієни.

"Отже, простий алгоритм: якщо від мого імені з фальшивого аккаунту з моїм фото надходить повідомлення - це фейк", - наголосив Стефанчук.

Голова ВР зауважив, що і українські, і європейські політики знають формат його спілкування, позицію щодо головних подій та рішень України.

"Пранкерство - це елемент гібридної війни та ще один спосіб жалюгідної російської пропаганди. Але і тут вони недолугі незграби, як і у всьому іншому", - резюмував Стефанчук.

Діяльність російських пранкерів

Як повідомляв УНІАН, раніше пранкери видали себе за президента Франції Еммануеля Макрона та подзвонили президенту Польщі.

Примітно, що дзвінок відбувся в день, коли у польському селі неподалік від кордону з Україною впала ракета. Того дня російські війська завдали масованого удару по території України.

У розмові з ними Анджей Дуда сказав, що не хоче війни з Росією, а також наголосив на необхідності провести розслідування інциденту.

Відомо, що російські пранкери неодноразово дзвонили політикам та відомим людям, представляючись чужими іменами.

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