Ліцензія Латвії надавала право каналу поширювати свій контент у країнах Євросоюзу, США та інших країнах.

Услід за Латвією ліцензія на мовлення російського телеканалу "Дождь" відкликана Естонією і Литвою.

Рішення ухвалено регуляторами країн, про що пише Postimees.

Ліцензія Латвії давала право каналу поширювати свій контент в країнах Євросоюзу, США та інших країнах.

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В Естонії "Дождь" транслювали Telia, Elisa і Home 3, проте у двох з цих телеоператорів канал входив в розширений пакет каналів.

"Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дождь" є каналом за вибором, тому припинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази", - розповів менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер.

Новий скандал з телеканалом "Дождь"

2 грудня в ефірі телеканалу ведучий новин заявив, що команда продовжить розповідати про "безглузду" путінську мобілізацію, заявивши, що сподівається, що таким чином "багатьом мобілізованим ми допомогли, в тому числі, забезпеченням та елементарними зручностями на фронті".

Латвійський регулятор оштрафував телеканал на 10 тисяч євро, попередивши, що після третього порушення у ЗМІ відберуть ліцензію.

Згодом "Дождь" заявив, що глядачі нібито не так зрозуміли слова ведучого. Самого ж ведучого вже встигли звільнити.

Співробітники "Дождя" називають себе ліберальним медіа. Росіяни втекли з Росії у Латвію і продовжують мовити для своїх громадян.

Раніше "Дождь" виклав мапу України без Криму.

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