Історик прокоментував ситуацію з отруєнням Навального.

Російський історик Валерій Соловей переконаний, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального розбило вщент залишки репутації Кремля і російських спецслужб, що в результаті завдасть удару і по репутації всієї Росії.

Про це він заявив в ефірі Апостроф TV. За словами історика, саме такий розвиток подій і, зокрема, сам механізм отруєння Навального він передбачав раніше.

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"Я описував підґрунтя його отруєння - точніше, техніку - ще в серпні. Зараз все це підтвердилося. Так, отрута була нанесена на одяг, звідти вона потрапила на пляшку з водою, яку Навальний пив у себе в номері. Ця пляшка опинилася в розпорядженні німецьких дослідників. Друге отруєння було вже перед його посадкою в літак, де його намагалися отруїти рідиною. Були ще спроби третього отруєння, коли йому спробували ввести ще один токсин", - розповів Соловей.

Він пояснив, що в перший і другий раз Навальному вводили один токсин - модифікацію "зомана", яка називається "Зум".

"Зоман" - це речовина класу "Новачка". Втретє йому намагалися ввести токсин, який знижує, якщо мені не зраджує пам'ять, інсуліновий індекс. Не дуже зрозуміло, чи змогли його ввести. Це те, що стосується техніки. А ось що стосується репутації: якщо у російської влади і Кремля ще були залишки репутації, то зараз вони роздерті на шматки. Жодної репутації вже немає. Це абсолютно скандальна історія, яка має масу підтверджень. Цю історію зараз показали всьому світу", - зазначив Соловей.

Він назвав отруєння Навального ганьбою професіоналізму російських спецслужб.

"Я розумію, що це звучить цинічно, але це так. Це ганьба для Кремля, який здійснював таку політику. Це ганьба для Росії, тому що, природно, репутація Кремля позначається на репутації всієї країни. Що тут ще можна сказати? Це одне з перших ганебних одкровень, з яким ми зіткнулися. Але, на жаль, це не останнє одкровення. Чим далі, тим більше скандальних історій з'являтиметься у зв'язку з діями російської влади", - резюмував історик.

Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером

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Автор: Андрій Василюк