Російський історик Валерій Соловей переконаний, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального розбило вщент залишки репутації Кремля і російських спецслужб, що в результаті завдасть удару і по репутації всієї Росії.
Про це він заявив в ефірі Апостроф TV. За словами історика, саме такий розвиток подій і, зокрема, сам механізм отруєння Навального він передбачав раніше.
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"Я описував підґрунтя його отруєння - точніше, техніку - ще в серпні. Зараз все це підтвердилося. Так, отрута була нанесена на одяг, звідти вона потрапила на пляшку з водою, яку Навальний пив у себе в номері. Ця пляшка опинилася в розпорядженні німецьких дослідників. Друге отруєння було вже перед його посадкою в літак, де його намагалися отруїти рідиною. Були ще спроби третього отруєння, коли йому спробували ввести ще один токсин", - розповів Соловей.
Він пояснив, що в перший і другий раз Навальному вводили один токсин - модифікацію "зомана", яка називається "Зум".
"Зоман" - це речовина класу "Новачка". Втретє йому намагалися ввести токсин, який знижує, якщо мені не зраджує пам'ять, інсуліновий індекс. Не дуже зрозуміло, чи змогли його ввести. Це те, що стосується техніки. А ось що стосується репутації: якщо у російської влади і Кремля ще були залишки репутації, то зараз вони роздерті на шматки. Жодної репутації вже немає. Це абсолютно скандальна історія, яка має масу підтверджень. Цю історію зараз показали всьому світу", - зазначив Соловей.
Він назвав отруєння Навального ганьбою професіоналізму російських спецслужб.
"Я розумію, що це звучить цинічно, але це так. Це ганьба для Кремля, який здійснював таку політику. Це ганьба для Росії, тому що, природно, репутація Кремля позначається на репутації всієї країни. Що тут ще можна сказати? Це одне з перших ганебних одкровень, з яким ми зіткнулися. Але, на жаль, це не останнє одкровення. Чим далі, тим більше скандальних історій з'являтиметься у зв'язку з діями російської влади", - резюмував історик.
Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером
- Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.
- Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що у Олексія Навального «токсичне отруєння».
- Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.
- 2 вересня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що, за інформацією уряду Німеччини, політика отруїли речовиною з групи "Новачок".
- 3 вересня, Пєсков заявив, що немає «жодного приводу» звинувачувати Росію в отруєнні Навального отрутою сімейства «Новачок».
- 4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.
- 4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.
- 9 вересня Міноборони Німеччини повідомило, що результати аналізів проб, взятих у Навального, передані до Організації із заборони хімічної зброї.
- 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.
- Уряд ФРН заявив, що наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтверджено даними трьох незалежних лабораторій, в тому числі - експертами з Франції та Швеції.
- 14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.
- 21 грудня Навальний заявив, що зателефонував своєму імовірному отруювачу, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.
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