Відомий російський політтехнолог Гліб Павловський каже, що Росії необхідно думати над тим, як виживати під санкціями, а не бомбити українські міста.
Про це він заявив в інтерв'ю "Ехо Москви".
"Ми (росіяни, - УНІАН.) можемо не вижити. Це треба дуже ясно розуміти. Вже цього року можемо не вижити", - сказав він.
За словами Павловського, заняття міст в Україні РФ ніяк не допоможе: "Ну уявіть, зайняли Харків, хоч зайняли Київ. Що далі? Ви що, полегшили тиск на Росію? Ні, небезпека підвищується, тиск підвищується, ризик великої війни з Росією підвищується, значить, це не є шляхом до виходу".
Він додав, що санкції – це не єдиний, але "сильний, негайний і глобальний" удар по Росії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну вранці 24 лютого. Вона почала бомбити українські міста. Путінські війська заходили в нашу країну з території Білорусі.
У відповідь на звірства путінського режиму в Україні низка країн ввели санкції проти Російської Федерації, її чиновників та депутатів. Це дуже позначилося на економіці країни, низка компаній відмовилася співпрацювати з РФ і залишила її ринок. Російський рубль досяг нового дна - в обмінних пунктах він досяг 300 рублів за долар.