Заняття українських міст нічого не дасть Росії, каже політтехнолог РФ.

Відомий російський політтехнолог Гліб Павловський каже, що Росії необхідно думати над тим, як виживати під санкціями, а не бомбити українські міста.

Про це він заявив в інтерв'ю "Ехо Москви".

"Ми (росіяни, - УНІАН.) можемо не вижити. Це треба дуже ясно розуміти. Вже цього року можемо не вижити", - сказав він.

За словами Павловського, заняття міст в Україні РФ ніяк не допоможе: "Ну уявіть, зайняли Харків, хоч зайняли Київ. Що далі? Ви що, полегшили тиск на Росію? Ні, небезпека підвищується, тиск підвищується, ризик великої війни з Росією підвищується, значить, це не є шляхом до виходу".

Він додав, що санкції – це не єдиний, але "сильний, негайний і глобальний" удар по Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну вранці 24 лютого. Вона почала бомбити українські міста. Путінські війська заходили в нашу країну з території Білорусі.

У відповідь на звірства путінського режиму в Україні низка країн ввели санкції проти Російської Федерації, її чиновників та депутатів. Це дуже позначилося на економіці країни, низка компаній відмовилася співпрацювати з РФ і залишила її ринок. Російський рубль досяг нового дна - в обмінних пунктах він досяг 300 рублів за долар.

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