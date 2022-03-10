У багатьох обмінниках в РФ закінчилася валюта, вони не відкриваються, оскільки порожні.

Курс рубля всього за два тижні війни РФ проти України злетів майже в 4 рази – до 300 руб. за долар.

Про це свідчать дані банківського моніторингу.

При цьому, як пишуть в мережі самі росіяни, вартість долара на чорному ринку досягає навіть 400 рублів.

Росіяни в паніці шикуються у величезні черги до банкоматів, щоб зняти гроші зі своїх банківських рахунків.

Нагадаємо, Центральний банк РФ заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тис. дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

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