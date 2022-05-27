Учасники не стримувалися у висловлюваннях.

У Литві пройшла секретна конференція, на якій обговорили шлях Росії після того, як Путін втратить владу.

Про це пише Bild.

На зустріч приїхали близько 70 учасників - колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники, в тому числі росіяни, які давно живуть за кордоном.

Кореспондент Bild відвідав цей захід, який організував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. На закритому форумі учасники не стримувалися у висловлюваннях.

"Путін приніс в Росію путінізм так само, як Гітлер зробив нацизм соціально прийнятним у Німеччині. Ось чому сьогодні до рейху Путіна потрібно ставитися, як до німецького рейху в роки війни з 1939 по 1945 рік. Німців пригнічував Гітлер, так само, як росіян пригнічує Путін, але обидва народи дозволили це своїм тиранам", – сказав один учасник із Санкт-Петербурга.

"Путін вважає, що росіяни етнічно вищі за українців, тому він має право відбирати в українців оселі та підпорядковувати їх. Необхідна "депутінізація" Росії якомога швидше", - сказав інший учасник.

"Русский мир" - це расистська ідеологія, люди на Заході цього не усвідомлюють", - зауважив один зі спікерів конференції.

На конференції розглянули три можливі сценарії "депутінізації".

Найоптимістичніший сценарій: "Росія стане великою Україною". Режим Путіна зазнає краху, у РФ проведуть демократичні вибори й країна стане розвиватися. Росія стане демократичною як і Україна, але цей варіант малоймовірний.

Сценарій другий: Відбудеться переворот у Кремлі, коли генерали армії та інші силовики повалять Путіна. Новий режим, за припущеннями учасників конференції, обере менш агресивну зовнішню політику. "Будь-які зміни – це крок вперед у нинішній ситуації", – підсумував спікер дискусії.

Сценарій третій: Росіяни масово почнуть бунтувати, це призведе до громадянської війни всередині РФ і велика держава розпадеться на декілька інших республік. Учасники конференції назвали цей варіант "жахливим". "Повстання знизу" спровокує вуличні бої і буде зовсім незрозуміла доля Росії. А це небезпечно, враховуючи, що не можна допустити, щоб ядерна зброя потрапила в руки терористичних організацій.

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