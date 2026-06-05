Абсолютний пріоритет: у ЄС назвали країну, яка може приєднатися до блоку у 2028 році

Урсула фон дер Ляєн заявила, що процес розширення Європейського Союзу ґрунтується на заслугах та конкретних результатах кожної країни.

Чорногорія може стати повноправним членом Європейського Союзу вже у 2028 році. Таку заяву зробили президент Європейської ради Антоніу Кошта, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Чорногорії Яков Мілатович, пише RTCG.

"Я впевнений, що ця мета (вступ Чорногорії до ЄС у 2028 році - УНІАН) є реальною і досяжною. Три роки тому я був обраний президентом і тоді ж чітко заявив, що метою є членство у 2028 році", - сказав Мілатович.

Кошта заявив, що для Євросоюзу приєднання Західних Балкан залишається абсолютним пріоритетом. Він зазначив, що в травні ЄС вперше з 2013 року приступив до розробки Договору про приєднання Чорногорії до блоку.

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Фон дер Ляйєн додала, що процес розширення Євросоюзу ґрунтується на заслугах і конкретних результатах кожної країни. Вона підкреслила, що Чорногорія активно проводить необхідні реформи.

"Вражаючі реформи здійснено, і ми можемо лише заохотити вас, щоб вдалося закрити всі розділи та кластери до кінця цього року, тобто укласти угоду про доступ і розпочати процес ратифікації... План зростання ЄС дуже важливий: ми відкриваємо частину спільного ринку для компаній з регіону, і вони отримують можливість розширювати свій бізнес, а разом з цим – залучати інвестиції", – заявила президент Європейської комісії.

Вступ України до ЄС – важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього місяця очікує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Він підкреслив, що спостерігається прогрес у переговорах з Євросоюзом про членство нашої країни в блоці.

Президент додав, що фактично щодня українська команда перебуває в контакті зі стороною ЄС. Окремо він повідомив, що активно ведеться робота для того, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки в розмірі 90 мільярдів євро.

Крім того, комісар ЄС з питань розширення Марта Кос говорила про те, що кластери в переговорах про вступ України до Євросоюзу можуть бути відкриті вже до кінця липня. Вона додала, що закликатиме всі країни-члени ЄС офіційно відкрити кластери для переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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