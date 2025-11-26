Рубіо різко спростував, що Дрісколл прогнозував Україні 'неминучу поразку'

За словами держсекретаря, інформація ЗМІ є не просто неточною, а цілком вигаданою.

Державний секретар США Марко Рубіо різко відреагував на матеріал NBC News про те, що міністр армії США Ден Дрісколл нібито прогнозував Україні "неминучу поразку" у війні.

У соціальній мережі X, держсекретар заявив, що ця новина — фейк та вигадки.

"Ця історія — лише черговий приклад із довгої серії повністю фейкових новин про розбіжності в адміністрації Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують", - написав він в соцмережі Х.

Що передувало

Раніше видання NBC News писало, що міністр армії США Ден Дрісколл під час нещодавнього візиту до Києва зробив низку похмурих прогнозів щодо ситуації на фронті та наполягав на ухваленні початкової версії американського мирного плану.

За даними джерел, Дрісколл заявив українським посадовцям, що ситуація для ЗСУ погіршується: росіяни нарощують темпи повітряних ударів, мають фактично необмежені ресурси та можуть вести затяжну війну без втрати темпу. Він наголосив: чекати далі - означає опинитися у ще слабшій позиції.

За словами одного з джерел, після презентації мирного плану меседж Дрісколла був прямим: "По суті, повідомлення було таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду".

