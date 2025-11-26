Дрісколл озвучив Києву прогноз поразки та наполіг на мирному плані, який українська сторона назвала фактичною капітуляцією.

Міністр армії США Ден Дрісколл під час нещодавнього візиту до Києва зробив низку похмурих прогнозів щодо ситуації на фронті та наполягав на ухваленні початкової версії американського мирного плану. Про це повідомляє NBC News із посиланням на два джерела, знайомі зі змістом зустрічі.

"Ви програєте": що Дрісколл сказав українській стороні

За даними джерел, Дрісколл заявив українським посадовцям, що ситуація для ЗСУ погіршується: росіяни нарощують темпи повітряних ударів, мають фактично необмежені ресурси та можуть вести затяжну війну без втрати темпу. Він наголосив: чекати далі - означає опинитися у ще слабшій позиції.

Американська делегація також попередила, що оборонно-промисловий комплекс США більше не здатний забезпечувати Україну потрібним обсягом ППО та боєприпасів.

За словами одного з джерел, після презентації мирного плану меседж Дрісколла був прямим:

"По суті, повідомлення було таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду".

Українська сторона, втім, чемно відмовилася підписувати початкову версію документа, яку в Києві розцінили як фактичну капітуляцію перед Кремлем.

Боротьба всередині адміністрації Трампа

Це загострення стало черговим проявом глибокого розколу всередині команди Трампа щодо того, як завершувати війну.

Табір Венса та спецпосланця Стіва Віткоффа вважає, що саме Київ заважає досягненню миру, і наполягає на тиску та вимушених компромісах з боку України.

Табір держсекретаря Марко Рубіо, навпаки, покладає провину на Росію й наполягає, що Москва поступиться лише під тиском санкцій та жорсткої позиції Заходу.

Сам Дональд Трамп, за інформацією видання, часто "вагається" у виборі між цими двома підходами.

Рубіо переписує умови, Кремль нервує

Після інтенсивних консультацій у Женеві найпроблемніші положення плану були вилучені або змінені. Рубіо представив документ як такий, що "щодня еволюціонує", назвавши його "живим".

Тим часом офіційна Москва змінила тон. Лавров заявив, що початковий проєкт був "правильним", але оновлена версія може "викреслити дух Анкориджа" — натяк на домовленості Путіна та Трампа в Алясці.

Попри кризовий старт, Київ уже оцінює оновлений варіант значно позитивніше. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, українська та американська делегації "досягли згоди щодо основних умов" оновленого 19-пунктного плану. Розглядається й ідея візиту Зеленського до Вашингтона для підписання угоди.

Що далі?

Після перегляду ключових пунктів документ став більше нагадувати попередні мирні пропозиції, які Росія раніше відкидала. Це може поставити під сумнів готовність Кремля домовлятися.

Експерти попереджають: якщо внутрішній розкол у Вашингтоні не буде подолано, узгодити єдину позицію США щодо війни буде надзвичайно складно.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор резюмував:

"Якщо розкол триватиме, буде дуже важко проводити послідовну політику".

Мирні переговори США і України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп оголосив про "величезний прогрес", а держсекретар США Марко Рубіо після зустрічей у Женеві назвав дискусії "дуже позитивними" та наполягав, що "питання, що залишилися, не є нездоланними". Втім, попри оптимістичні заяви Вашингтона, у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни все ще існують серйозні перешкоди.

Водночас стало відомо, що Трамп відмовився від встановленого раніше терміну - четверга - для того, щоб Україна погодилася на мирний план, який підтримують США.

