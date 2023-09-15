Це рішення прийнято на тлі падіння уламків російських безпілотників на румунській території.

Румунія закрила небо в 30-кілометровій зоні поблизу кордону з Україною. Заборона стосується літаків та безпілотників у північній області Добруджа, що між дунайськими портами Суліна та Галац.

Про це повідомляє міністерство оборони Румунії в документі, оприлюдненому 15 вересня.

"Жодному пілотованому або безпілотному літальному апарату не дозволяється літати в цих заборонених зонах, за винятком державних літаків", – зазначається у документі.

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Що передувало

Нагадаємо, що у травні 2022 року Румунія запровадила обмеження на польоти біля кордону з Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Втім, 13 вересня Румунія офіційно заявила, що знайшла на своїй території уламки російського безпілотника після атаки на український порт в Ізмаїлі.

Інцидент став резонансним, адже це був третій випадок виявлення уламків російських БПЛА за місяць.

Президент Румунії Клаус Йоханніс сказав, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни. Згодом країна повідомила про падіння російського дрона союзників по НАТО. Пізніше у Румунії виявили уламки ще одного російського дрона.

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