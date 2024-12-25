Міністерство Нацоборони Румунії "не побачило", що б російська ракета перетинала їхній кордон.

Система повітряного спостереження Румунії, яка є частиною інтегрованої системи Північноатлантичного альянсу, не зафіксувала перетину кордону російською ракетою, запущеною під час масованого удару РФ по критичній інфраструктурі України.

"Румунська військова влада була проінформована українською військовою владою про те, що приблизно о 7.30 ранку ракета сил Російської Федерації, яка мала впасти в Чернівецькій області України, пролетіла через повітряний простір Республіки Молдова та протягом приблизно двох хвилин також через повітряний простір Румунії, у північному районі, неподалік від міста Дарабані", - повідомляє пресслужба Міністерства Національної оборони Румунії.

Компетентні структури MApN продовжать розслідування цієї ситуації з метою з'ясування всіх обставин.

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Крім того, сили і засоби, задіяні в бойовій службі повітряної поліції - під національним командуванням і командуванням НАТО - залишаються в постійній готовності до захисту повітряного простору країни і союзників, пише пресслужба.

Ситуація з російською ракетою - що відомо

У Молдові, зі свого боку, підтвердили проліт цієї російської ракети. Уряд Республіки Молдова заявив у Telegram, що патруль помітив її проліт у прикордонні - у напрямку Ямпіль - Косеуц.

Крім того, ракета перетнула кордон у районі Отач - Могилів-Подільський і незабаром вийшла через кордон із Румунією (район Дорохой-Герца).

Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що ракета Х-101, яка перетнула кордон і Молдови, і Румунії, "переможно знищила поле".

"Від неї багато чого залишилося, можемо поїхати в Румунію і в Молдову, і показати, що в них у повітряному просторі літає", - йдеться в повідомленні.

Масована ракетна атака Росії 25 грудня

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія використала понад 70 ракет і дронів для цієї атаки по критичній інфраструктурі України. "Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським?", - заявив Володимир Зеленський.

Крім того, через масовану ракетну атаку в Україні знову ввели графіки відключень світла. Вони, за інформацією "Укренерго", триватимуть до кінця дня.

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