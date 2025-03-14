Петровський і його підрозділ убили 22 українських військовослужбовців.

У Фінляндії суд засудив одного з лідерів неонацистського угруповання "Русич" Яна Петровського (відомий також як Воїслав Торден) до довічного ув'язнення за військові злочини в Україні.

Суд встановив, що Петровський у складі загону "Русич" брав участь у збройному нападі на бійців батальйону "Айдар" ЗСУ восени 2014 року поряд зі Щастям у Луганській області.

"Унаслідок перестрілки знищено вантажний і легковий автомобілі батальйону "Айдар" Збройних сил України, поранено п'ятьох військовослужбовців, загинув 21 військовослужбовець. За даними обвинувального висновку, один із поранених солдатів згодом помер від отриманих травм", - пише Yle.fi.

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При цьому суд відхилив обвинувачення в організації засідки, а також було відхилено позови про відшкодування збитків, подані найближчими родичами чотирьох поранених і 22 загиблих солдатів.

Це перший випадок, коли у Фінляндії було висунуто і розглянуто в суді звинувачення у скоєнні військових злочинів під час війни в Україні.

Зазначається, що судовий процес і ухвалення вироку відбулися у Фінляндії, оскільки Верховний суд ухвалив, що запит України про екстрадицію Тордена не може бути задоволений.

Ян Петровський - що відомо про його злочини

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Фінляндії звинуватила колишнього командира російського неонацистського угруповання "Русич" Яна Петровського у скоєнні воєнних злочинів на території України. Заступник генерального прокурора Юкка Раппе висунув Воїславу Тордену (він же Петровський) звинувачення в п'яти військових злочинах, скоєних восени 2014 року на Донбасі.

Петровський брав участь у діях, що суперечать правилам і звичаям війни. Окупант і солдати його підрозділу вбили 22 українських військовослужбовців, ще чотирьох серйозно поранили. Також йому інкримінують порушення правил ведення війни (поводження з пораненими і вбитими солдатами противника).

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