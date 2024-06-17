А в Індії пояснили, чому не стали підписувати документ.

Список країн-підписантів підсумкового комюніке "Глобального саміту миру" зменшився до 78.

З переліку, опублікованого на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії, зникли Ірак і Йорданія. Про причини такого рішення не повідомляють.

Серед держав, які відмовилися підтримати підсумкову заяву, й Індія. Глава індійської делегації Паван Капур заявив, що вони підтримують будь-яке колективне прагнення сприяти мирному врегулюванню, однак міцний мир "вимагає об'єднання зусиль усіх зацікавлених сторін і щирої та практичної взаємодії між двома сторонами конфлікту".

Відео дня

"Наша участь у цьому саміті та подальша взаємодія з усіма зацікавленими сторонами спрямована на розуміння різних точок зору, підходів і варіантів пошуку шляхів сталого врегулювання конфлікту. На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть призвести до міцного миру. Відповідно до цього підходу ми вирішили не пов'язувати себе зі Спільним комюніке або будь-яким іншим документом, підготовленим за підсумками цього саміту", - йдеться в його заяві.

Головні тези комюніке:

У документі вказується, що всі українські атомні електростанції та установки мають працювати безпечно і надійно під повним суверенним контролем України.

Будь-які погрози або застосування ядерної зброї в контексті триваючої війни проти України неприпустимі.

Українська сільськогосподарська продукція повинна безпечно і безперешкодно постачатися в зацікавлені треті країни.

Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші цивільні, які були незаконно затримані, мають бути повернуті в Україну.

Підний список підписантів:

Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бенін, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Кабо Верде, Канада, Чилі, Коморські острови, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Рада Європи, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Гамбія, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія, Косово, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Республіка Корея, Румунія, Руанда, Сан-Маріно, Сан-Томе і Прінсіпі, Сербія, Сінгапур, Словацька Республіка, Словенія, Сомалі, Іспанія, Сурінам, Швеція, Швейцарія, Тимор-Лесте, Туреччина, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати, Уругвай.

Також підписи поставили представники Європейської комісії, Євроради та Європарламенту.

Вас також можуть зацікавити новини: