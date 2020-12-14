Мік Бурк вперше приїхав на знаменитий фестиваль в селі Лісдунварна ще в 1946 році, коли йому було всього 23 роки.

В Ірландії 97-річний фермер-холостяк, який відвідував фестиваль самотніх сердець в селі Лісдунварна 72 роки, помер, так і не зустрівши свою любов.

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Мік Бурк вперше приїхав на знаменитий фестиваль в селі Лісдунварна ще в 1946 році, коли йому було всього 23 роки. З того часу він не пропускав жодного року, поки його здоров'я не почало погіршуватися кілька років тому. Він нещодавно помер.

У чоловіка було кілька романів і вдалих знайомств. Щоразу він повертався додому з повними кишенями телефонних номерів, але до весілля так і не доходило.

«Я завжди говорив, що якби я зустрів когось, це було б кінцем моєї поїздки в Лісдунварну», - розповідав Мік.

Організатор фестивалю Уіллі Дейлі, сказав, що Бурк був місцевою легендою і ніколи не залишав надії знайти любов.

«Він ніколи не був одружений. Проблема була в тому, що він дуже добре виглядав, він подобався всім дівчатам, і було нелегко вибрати одну і відкинути інших», - сказав він.

Зазначається, що цього року фестиваль вперше за 165 років був скасований.

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Автор: Людмила Жерновська