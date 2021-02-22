За словами Латушко, ряд країн ЄС не обмежиться санкціями.

Член опозиційної Координаційної ради Білорусі Павло Латушко заявив, що 22 лютого у Брюсселі обговорюватиметься 4-й пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка.

Читайте також"Це будуть не просто санкції": США готує відповідь на хакерську атаку SolarWindsПро це він повідомив у Telegram.

За його словами, ряд країн ЄС не обмежиться санкціями.

"Процедура підготовки санкцій пакета передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків. Більш того, Євросоюз, діючи досить обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу", - написав Латушко.

Він підкреслив, що зараз створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу.

"Також на тлі репресій і кричущих неправосудних вироків, винесених слугами режиму журналістам і правозахисникам в Білорусі, висловлює свою позицію і Великобританія, яка синхронізувала з Євросоюзом списки по третьому пакету, включивши в нього цілий ряд чиновників і силовиків. Починаючи з 2021 року Великобританія приймає свої власні санкції, які будуть накладатися нею самостійно", - зазначив він.

Що відбувається в Білорусі: Хроніка протестів

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багато кого з них під час затримання і в СІЗО сильно били. Сотні людей постраждали, відомо про трьох загиблих.

Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка нелегітимним президентом.

16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.

Білоруська опозиція створила Координаційну раду, мета якої - забезпечити транзит влади.

В ЄС почали готувати санкції проти білоруських чиновників. Латвія, Литва та Естонія вже заборонили в'їзд 30 громадянам Білорусі. Серед них - президент країни Олександр Лукашенко.

13 вересня під час масових акцій по всій Білорусі силовики знову жорстоко затримували протестувальників. Силу застосовували навіть до жінок.

15 Вересня Верховна Рада України прийняла заяву щодо подій у Білорусі. Нардепи назвали вибори нечесними, засудили репресії і підтримали введення Євросоюзом санкцій проти білоруських чиновників.

17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах і визнала Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. За білоруським законодавством, цей захід має транслюватися державними телеканалами, однак цього зроблено не було.

Білоруська опозиція закликала почати безстрокову акцію непокори після цієї таємної інавгурації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.

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Автор: УНІАН