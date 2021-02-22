Член опозиційної Координаційної ради Білорусі Павло Латушко заявив, що 22 лютого у Брюсселі обговорюватиметься 4-й пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка.
Читайте також"Це будуть не просто санкції": США готує відповідь на хакерську атаку SolarWindsПро це він повідомив у Telegram.
За його словами, ряд країн ЄС не обмежиться санкціями.
"Процедура підготовки санкцій пакета передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків. Більш того, Євросоюз, діючи досить обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу", - написав Латушко.
Він підкреслив, що зараз створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу.
"Також на тлі репресій і кричущих неправосудних вироків, винесених слугами режиму журналістам і правозахисникам в Білорусі, висловлює свою позицію і Великобританія, яка синхронізувала з Євросоюзом списки по третьому пакету, включивши в нього цілий ряд чиновників і силовиків. Починаючи з 2021 року Великобританія приймає свої власні санкції, які будуть накладатися нею самостійно", - зазначив він.
Що відбувається в Білорусі: Хроніка протестів
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
- Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.
- Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки.
- У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багато кого з них під час затримання і в СІЗО сильно били. Сотні людей постраждали, відомо про трьох загиблих.
- Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка нелегітимним президентом.
- 16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.
- Білоруська опозиція створила Координаційну раду, мета якої - забезпечити транзит влади.
- В ЄС почали готувати санкції проти білоруських чиновників. Латвія, Литва та Естонія вже заборонили в'їзд 30 громадянам Білорусі. Серед них - президент країни Олександр Лукашенко.
- 13 вересня під час масових акцій по всій Білорусі силовики знову жорстоко затримували протестувальників. Силу застосовували навіть до жінок.
- 15 Вересня Верховна Рада України прийняла заяву щодо подій у Білорусі. Нардепи назвали вибори нечесними, засудили репресії і підтримали введення Євросоюзом санкцій проти білоруських чиновників.
- 17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах і визнала Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. За білоруським законодавством, цей захід має транслюватися державними телеканалами, однак цього зроблено не було.
- Білоруська опозиція закликала почати безстрокову акцію непокори після цієї таємної інавгурації.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.
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