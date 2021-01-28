Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що не виключає можливість запровадження нових обмежувальних заходів проти Російської Федерації.
Читайте такожМосква на вимогу G7 звільнити Навального відповіла грубістю і погрозамиЯк передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час першого свого брифінгу для журналістів у Вашингтоні.
Зокрема, його запитали, які Росія має перейти "червоні лінії", аби США розлянули можливість запровадження санкцій в разі заподієння шкоди арештованому російському опозиціонеру Олексію Навальному.
Блінкен сказав, що уряд США вивчає усі дії Росії, котрі викликають глибоке занепокоєння. Зокрема, це стосується ситуації довкола російського опозиціонера Олексія Навального і очевидне використання хімічної зброї для його отруєння, хакерської атаки на інфраструктуру компанії Solar Winds, встановлення Росією винагороди за вбивства американських солдат в Афганістані, а також питання втручання у вибори в США.
“Як президент і Білий дім зазначили, усе це перебуває у полі зору. Я не хочу випереджати процес цих переглядів, але як я сказав - ми глибоко занепокоєнні щодо захисту і безпеки пана Навального”, - заявив Блінкен.
“Ми нічого не виключаємо, але ми хочемо завершити повний аналіз (дій Росії)”, - наголосив Блінкен.
Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером
- Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.
- Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що у Олексія Навального «токсичне отруєння».
- Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.
- 2 вересня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що, за інформацією уряду Німеччини, політика отруїли речовиною з групи "Новачок".
- 3 вересня, Пєсков заявив, що немає «жодного приводу» звинувачувати Росію в отруєнні Навального отрутою сімейства «Новачок».
- 4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.
- 4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.
- 9 вересня Міноборони Німеччини повідомило, що результати аналізів проб, взятих у Навального, передані до Організації із заборони хімічної зброї.
- 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.
- Уряд ФРН заявив, що наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтверджено даними трьох незалежних лабораторій, в тому числі - експертами з Франції та Швеції.
- 14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.
- 21 грудня Навальний заявив, що зателефонував своєму імовірному отруювачу, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram