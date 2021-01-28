Зокрема, в США уважно аналізують дії Росії у зв'язку з ситуацією довкола Олексія Навального, втручання в американські вибори та інші діяння.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що не виключає можливість запровадження нових обмежувальних заходів проти Російської Федерації.

Читайте такожМосква на вимогу G7 звільнити Навального відповіла грубістю і погрозамиЯк передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час першого свого брифінгу для журналістів у Вашингтоні.

Зокрема, його запитали, які Росія має перейти "червоні лінії", аби США розлянули можливість запровадження санкцій в разі заподієння шкоди арештованому російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Блінкен сказав, що уряд США вивчає усі дії Росії, котрі викликають глибоке занепокоєння. Зокрема, це стосується ситуації довкола російського опозиціонера Олексія Навального і очевидне використання хімічної зброї для його отруєння, хакерської атаки на інфраструктуру компанії Solar Winds, встановлення Росією винагороди за вбивства американських солдат в Афганістані, а також питання втручання у вибори в США.

“Як президент і Білий дім зазначили, усе це перебуває у полі зору. Я не хочу випереджати процес цих переглядів, але як я сказав - ми глибоко занепокоєнні щодо захисту і безпеки пана Навального”, - заявив Блінкен.

“Ми нічого не виключаємо, але ми хочемо завершити повний аналіз (дій Росії)”, - наголосив Блінкен.

Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко