Крім того, країни "Великої сімки" зобов'язуються посилити дотримання політики обмеження цін на російську нафту.

Лідери країн "Великої сімки" (G7) погодилися ввести заборона на російські алмази. План буде реалізовуватися поетапно.

"Ми введемо обмеження на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених в Росії, до 1 січня 2024 року, після чого підуть подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах, з 1 березня 2024 року", – йдеться в спільній заяві лідерів G7.

Крім того, країни "Великої сімки" зобов'язуються посилити дотримання політики обмеження цін на російську нафту, в тому числі "шляхом запровадження санкцій щодо тих, хто займається шахрайською діяльністю, а також шляхом оновлення правил і положень щодо дотримання цих вимог у міру необхідності".

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Санкції проти РФ: останні новини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка країн запровадили санкції щодо агресора. Однак обмеження не працюють так, як мали б.

Так, на початку грудня видання Bloomberg писало, що щомісячний дохід Росії від експорту нафти зараз перевищує прибуток від продажів ще до вторгнення в Україну. Встановлене обмеження ціни на нафту Кремлю допомагають обходити власники суден і трейдери. Тільки в жовтні 2023 року чисті доходи РФ від нафти склали 11,3 мільярда доларів, або 31% від загального доходу державного бюджету за місяць.

1 грудня США запровадили нові санкції щоб обмежити доходи Росії від нафти. Вони спрямовані проти трьох танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель.

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