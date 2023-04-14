Нікол Пашинян нібито розпорядився суворо дотримуватися західних санкцій.

Німеччина зажадала від Вірменія перекрити паралельний імпорт і банківські перекази в Російську Федерацію. Офіційний Єреван нібито має намір дотримуватися західних санкцій.

Видання Hraparak писати, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після візиту до Берліна доручив голові Центробанку, членам уряду і Голові Комітету держдоходів суворо дотримуватися західних санкцій проти Росії. Таким чином, компанії, які заробляли на обході обмежень, залишилися від колишніх доходів. Крім того, посилено контроль за банківськими операціями російських клієнтів.

"Західні комерційні банки, особливо США, зараз переглядають свою систему контролю над угодами у зв'язку з санкціями проти Російської Федерації, в рамках якої істотно посилені умови для зарубіжних угод всіх банків регіону, в тому числі банків Вірменії", - зазначив Центробанк країни.

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Зазначається, що Пашинян у Німеччині запевнив, що Вірменія не допомагає Росії обходити санкції.

"Хочу сказати, що збільшився не тільки імпорт з ЄС до Вірменії, але і збільшився експорт з Вірменії в країни ЄС, і це також обумовлено тим, що ми зацікавлені в налагодженні відносин з ЄС. Що стосується чуток про обхід санкцій, то повинен підкреслити, що це не більше ніж чутки. Реальність якраз протилежна", - заявив прем'єр Вірменії.

Повідомляється, що експорт з Німеччини до Вірменії в 2022 році збільшився в 2,5 рази і склав 450 мільйонів євро, а ось імпорт збільшився на 35% і склав 100 мільйонів євро. При цьому Єреван закуповував великі транспортні засоби, будівельну та сільськогосподарську техніку, обладнання та товари для переробних підприємств.

У свою чергу в ЄС запідозрили Вірменію і деякі інші країни в допомозі РФ обходити Західні обмеження. У зв'язку з цим з'явилася ідея покарати треті країни за допомогу Москві.

Позиція Вірменії щодо війни в Україні - що відомо

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну більшість країн демократичного світу відмовилися від співпраці з РФ або значно її обмежили. У свою чергу Вірменія стала хабом для обходу західних санкцій проти Росії.

При цьому з 24 лютого 2022 року Пашинян чотири рази відвідував РФ, п'ять разів зустрічався з кремлівським диктатором і 15 разів спілкувався з ним по телефону. Як виявилося, офіційний Єреван не надає повну підтримку Москві. Пашинян 10 січня 2023 року відмовив російському диктатору у проведенні чергових навчань Організації Договору про колективну безпеку.

Крім того, Вірменія хоч і виявила бажання ратифікувати Римський статут, але запевнила, що не буде заарештовувати Путіна.

Варто відзначити, що 19 березня у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі помітили "гуманітарні" вантажівки з прапорами Вірменії і Дагестану.

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