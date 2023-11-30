Турецькі компанії і приватні особи ризикують потрапити під цілу низку санкцій за надання Росії товарів і послуг, заборонених західним експортним контролем.

Глава Адміністрації Байдена по санкціях попередив турецьких чиновників, що країна розпалює насильство на двох континентах, слугуючи фінансовим притулком для ХАМАС і торговим центром для російської військової машини.

За словами американських чиновників, попри санкції США, спрямовані проти фінансистів ХАМАСу протягом останнього десятиліття, Туреччина дозволила інвестиційним фірмам групи, холдинговим компаніям, брокерським компаніям з нерухомості та безлічі інших підприємств працювати за межами Стамбула. Про це пише The Wall Street Journal.

Торгівля Туреччини з Росією за останній рік різко зросла, попри експортний контроль, покликаний перекрити потік електроніки та інших комерційних товарів, необхідних Кремлю для підтримки своїх військових зусиль.

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"Було б дуже погано, якби будь-який майбутній напад ХАМАСу був пов'язаний зі збором коштів або сприянням, яке мало місце в Туреччині", - сказав Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки.

Уряд Ердогана не визнає ХАМАС терористичною організацією, на відміну від США. Анкара проводить відмінність між військовим і політичним крилом угруповання і ставить під сумнів, чи йде потік коштів від бізнесу безпосередньо на фінансування озброєнь.

Що стосується Росії, турецькі компанії і приватні особи ризикують потрапити під цілу низку санкцій за надання Росії товарів і послуг, заборонених західним експортним контролем, відзначають американські чиновники.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб припинити все це, і хочемо зробити це в партнерстві з Туреччиною, але готові діяти й у односторонньому порядку", - сказав Нельсон.

Візит Нельсона до Туреччини відбувається в критичний момент для американо-турецьких відносин. Вашингтон хоче, щоб Анкара остаточно схвалила вступ Швеції в НАТО. Туреччина хоче, щоб США схвалили продаж нового флоту реактивних винищувачів F-16 для своїх військових на суму 20 мільярдів доларів.

Анкара балансувала між обома сторонами у війні РФ проти України. Вона надала підтримку Києву, в тому числі заборонивши Росії зміцнювати свій Чорноморський військово-морський флот, забезпечуючи Україну зброєю і сприяючи експорту українського зерна, що має вирішальне значення для її економіки і світових поставок продовольства.

Президент Реджеп Таїп Ердоган одночасно мав на меті розширення економічних зв'язків з Росією. Ця стратегія допомогла Туреччині отримати вкрай необхідну іноземну валюту та дешеві енергоресурси під час економічної турбулентності.

Офіційні особи США заявляють, що турецькі порти використовуються для обслуговування російських танкерів, що потрапили під санкції, і полегшення контрабанди зброї, а російські підставні компанії та турецькі фірми сприяють шестикратному збільшенню експорту товарів подвійного призначення, які потрібні російським військовим для ведення затяжної війни проти України.

Війна в секторі Гази, тим часом, перервала короткочасне потепління в американо-турецьких відносинах після того, як Ердоган посилив критику підтримки Заходом Ізраїлю і зростаючого числа загиблих в секторі Гази.

Турецькі офіційні особи стверджують, що санкції проти Росії неефективні, але також заявляють, що будуть уникати експорту в Росію, який допоможе російським військовим в Україні.

За словами американських чиновників, Туреччина відреагувала на європейські загрози, перекривши потоки товарів подвійного призначення в Росію, які проходять через зони вільної торгівлі країни. Але замість цього вантажовідправники повністю імпортували продукцію як нібито для власного використання, але потім реекспортували її в Росію.

Туреччина - в "сірому списку" країн FATF

Також, цього тижня американські чиновники зустрілися з керівниками турецьких банків на закритих брифінгах. Турецькі банки зобов'язані припинити фінансування тероризму та передбачуване відмивання грошей, щоб зберегти доступ до фінансових ринків, що працюють в доларах США.

Туреччина вже знаходиться в так званому "сірому списку" країн зі слабкими стандартами боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, підтримуваним глобальним фінансовим спостерігачем - FATF.

Аналітики кажуть, що вирішення Анкарою питань фінансування ХАМАС і транзиту вантажів до РФ може вплинути на те, як країни-члени FATF проголосують за виключення Туреччини зі списку.

Інші новини

Як повідомляв УНІАН, у вересні США мали намір ввести санкції проти п'яти турецьких компаній і одного громадянина Туреччини, які допомагали в обході санкції проти РФ. Казначейство США вважає, що Росія спиралася на ці компанії Росія при імпорті "настільки необхідних товарів подвійного призначення".

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