Правоохоронці вилучили навіть твори мистецтва.

Поліція Італії конфіскувала активи архітектора, який спроектував "палац Путіна". Його підозрюють в ухиленні від податків.

Про це пише la Repubblica.

За даними видання, 63-річний Ланфранко Чирилло не задекларував в період з 2013 по 2019 дохід в десятки мільйонів євро. Правоохоронці вилучили активи на загальну суму 140 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи вертоліт, розкішні будинки і великі суми готівки.

Крім того, конфісковані твори мистецтва таких художників, як Пікассо, Кандинський, де Кіріко і Сезанн.

Палац Путіна - що відомо

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про масштабний Палац президента Володимира Путіна під Геленджиком.

ФБК стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість становить близько мільярда доларів. На її території є підземний Льодовий палац, церква, 80-метровий міст "для підходу до чайного будиночка", тунель для спуску з палацу до моря.

За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося за рахунок офшору, куди "жертвували" гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков назвав фільм про резиденцію Путіна "нісенітницею", а Навального – "шахраєм", закликавши росіян не підтримувати його грошима.

Як стало відомо, за кілька днів фільм Навального набрав 50 мільйонів переглядів в YouTube. Деякі словосполучення з докладних планів резиденції спантеличили користувачів мережі і стали мемами ("аквадискотека", "склад бруду").

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