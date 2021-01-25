Президент РФ звинуватив авторів фільму в спробі "промити мізки" росіянам.

Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував фільм-розслідування ФБК, присвячений його садибі в Геленджику. За словами президента, ця власність йому не належить.

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Як повідомляє "ТАСС", таку заяву Путін зробив на онлайн-зустрічі зі студентами.

"Я не дивився цього фільму, просто за відсутністю вільного часу для перегляду такої інформації, але гортав відео-добірки, які мені помічники принесли... Нічого з того, що там зазначено в якості моєї власності, ані мені, ані моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ніколи!",- заявив він.

Президент РФ також сказав, що чутками про його "палац" в Геленджику росіянам намагалися "промити мізки".

Путін заявив, що кадри з ним з фільму - монтаж і "компіляція".

"Ну ось розмістили мою фотографію плавання стилем батерфляй. Я так кривенько, але іноді люблю так поплавати. В якомусь басейні, де я ніколи не був. І не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? у Єнісеї в 2016 році. Ну, в таких випадках це просто компіляція, це монтаж. Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів, потрібно сказати: нудно, дівчатка. Ну хоч чогось там попридумували б ще ", - висловився він.

Палац Путіна": що відомо про розслідування Навального

19 січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального (ФБК) опублікував розслідування про масштабний напад президента Володимира Путіна під Геленджиком.

ФБК стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість становить близько мільярда доларів, на її території є підземний Льодовий палац, церква, 80-метровий міст "для підходу до чайного будиночка", тунель для спуску з палацу до моря.

За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося коштом офшору, куди "жертвували" гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Прес – секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав фільм про резиденцію Путіна "нісенітницею", а Навального - "шахраєм", закликавши росіян не підтримувати його грошима.

Як стало відомо, за кілька днів фільм Навального набрав 50 млн переглядів в YouTube. Деякі назви з детальних планів резиденції спантеличили користувачів і стали мемами "аквадискотека", "склад багна".

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Автор: Дмитро Захаров