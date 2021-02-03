В ЄС відреагували на блокування телеканалів «112 Україна», «NewsOne» та «ZIK».

В Європейському Союзі заявляють, що самозахист України від інформаційних маніпуляцій є законним, але не повинен відбуватися за рахунок свободи медіа.

Читайте такожПосольство США підтримує санкції України проти телеканалів NewsOne, "ZIK" і "112 Україна"Про це йдеться в заяві речника з закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків Петера Стано, яка є у розпорядженні УНІАН.

«Ми знаємо, що 2 лютого 2020 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запровадити санкції проти Тараса Козака, власника трьох телеканалів («112 Україна», «NewsOne» та «ZIK»). Ми оцінюємо наслідки цього рішення. Згідно з інформацією української влади, це рішення ухвалене на основі антитерористичного законодавства і розслідувань, які встановили, що Козак отримував фінансування з неконтрольованих урядом територій, що перебувають під контролем сепаратистів (російських окупаційних військ – УНІАН)», - заявив Стано.

При цьому, як передбачено в Угоді про асоціацію Україна-ЄС, у Євросоюзі надають першочергового значення незалежності і свободи медіа.

«Українське медійне поле було і продовжує страждати від безперервних проросійських дезінформаційних кампаній. Хоча зусилля України для захисту її територіальної цілісності і національної безпеки, а також самозахисту від інформаційної маніпуляції є законними, особливо зважаючи на масштаби кампаній з дезінформації, які впливають на Україну, в тому числі із-за кордону, це не має робитися за рахунок свободи медіа і має відбуватися з повною повагою до фундаментальних прав і свобод та враховувати міжнародні стандарти», - заявив Стано.

«Ми наголошуємо, що будь-які заходи, що вживаються, мають бути пропорційними цій меті. Ми уважно відстежуємо ситуацію і будемо підтримувати зв'язок з українською владою для отримання більше інформації. ЄС продовжуватиме взаємодію з українською владою і ділитися своїм досвідом у цьому зв'язку», - додав Стано.

Санкції проти соратника Медведчука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK та NewsOne.

В Офісі президента вважають, що ці телеканали використовуються як інструменти російської пропаганди в Україні.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Віталій Саєнко