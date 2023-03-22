Росія виявилася не в змозі забезпечити себе навіть трупами для навчання медиків.

Через санкції Росія зіткнулася з новою несподіваною проблемою – дефіцитом трупів для навчання медиків. Про це пише Телеграм-канал Baza.

Відзначається, що студенти-медики зазвичай практикуються на "формалінових" трупах, яких в Росії більш-менш вистачає. Але практикуючим лікарям теж потрібно постійно проходити донавчання-освоювати нові методики і нову техніку. Для цього використовують так званих "кадаверів" – тіла в максимально "свіжому" стані.

Через особливості законодавства в Росії важко заповідати своє тіло науці і важко використовувати в наукових цілях "незатребувані тіла", тому "своїх" кадаверів країні не вистачало. До повномасштабного нападу на Україну дефіцит покривали за рахунок імпорту з США, але зараз ці поставки припинені.

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За іронією, найбільш лояльні Росії країни не можуть стати постачальниками кадаверів через культурні обмеження - в Ірані або в тій же Індії подібне поводження з трупами заборонено релігією.

Щоб підвищувати свою кваліфікацію, російським лікарям тепер все частіше доводиться їздити в інші країни – Вірменію, Грузію, Туреччину і Азербайджан.

Санкції проти Росії

Після запровадження західних санкцій Росія зіткнулася з проблемами практично у всіх галузях економіки. Найбільше постраждав нафтовий сектор. Там доходи за рік впали вдвічі.

Однак часом санкції призводять до дефіциту цілком звичайних речей. Наприклад, у російських м'ясокомбінатів виникли проблеми через дефіцит плівки-оболонки для ковбасних виробів.

Західні експерти відзначають, що санкції з Росії не знімуть, поки Путін не буде виданий Гаазькому трибуналу.

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