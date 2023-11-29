Можливість більш глибокої взаємодії з'явилася під час зустрічі між президентом Ірану Ебрагімом Раїсі і наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом під час саміту в Ер-Ріяді в листопаді.

Саудівська Аравія запропонувала Ірану посилити співпрацю між країнами та інвестувати в його економіку, якщо Ісламська Республіка не дозволить "перетворити війну між Ізраїлем і ХАМАС у більш масштабний конфлікт".

За словами співрозмовників видання Bloomberg, пропозиція була зроблена безпосередньо і різними способами після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Можливість більш глибокої взаємодії також з'явилася під час зустрічі між президентом Ірану Ебрагімом Раїсі і наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом під час саміту в Ер-Ріяді в листопаді.

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За даними видання, помічник держсекретаря США Барбара Ліф заявила, що Вашингтон працює з Саудівською Аравією та іншими арабськими союзниками, щоб зупинити Тегеран від "озброєння" конфлікту з метою зміцнення так званої осі опору, що охоплює збройні угруповання від Лівану і палестинських територій до Іраку, Сирії та Ємену.

Журналісти відзначають, що поки неясно, наскільки серйозно Тегеран сприйняв пропозиції Ер-Ріяда.

Іран і війна Ізраїлю проти ХАМАС

Іран не планує безпосередньо втручатися у війну між Ізраїлем і ХАМАС, хоча і буде продовжувати підтримку угруповання "політично і морально". Про це розповіли "три високопоставлених чиновника", що представляють обидві сторони.

Раніше повідомлялося, що Іран і його союзники вивіряли свою відповідь на військове втручання Ізраїлю в сектор Гази, щоб уникнути прямого конфлікту з Ізраїлем або США, в той же час вимагаючи витрат від своїх супротивників.

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