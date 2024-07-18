У деяких випадках держави можуть дозволити винятки, зокрема не застосовувати заборону з гуманітарних міркувань.

Автомобілям з білоруськими номерами заборонено в'їзд до Естонії, раніше такі санкції ввели Латвія та Литва. З 1 липня Євросоюз посилив санкції, запроваджені проти Білорусі, щоб обмежити можливості її режиму брати участь в агресії РФ проти України та запобігти ухиленню через Білорусь від санкцій проти Росії. Обмеження передбачають заборону на ввезення в ЄС автотранспорту з білоруськими номерами, повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

"Це означає, що транспортні засоби з білоруськими номерними знаками не можуть в'їхати до Естонії через естонські прикордонні пункти, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи Європейському Союзі. У деяких випадках держави-члени можуть дозволити винятки, зокрема не застосовувати заборону з гуманітарних міркувань і дипломатичних номерних знаків", – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд транспортних засобів з білоруськими номерами до ЄС є єдино правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає впровадженню та підтримує російську агресію в Україні.

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Латвія та Литва також застосовують обмеження подібним чином: "Спільне запровадження обмежень є більш ефективними, й це дає можливість підвищити ціну сприяння агресії режиму та запобігти ухилянню від санкцій, накладених на Росію", – сказав Цахкна.

Він також додав, що незважаючи на зазначену заборону Естонія продовжуватиме підтримувати тих громадян Білорусі, які змушені покинути країну через репресії.

Відповідно до Закону про дорожній рух Естонії, транспортний засіб в Естонії з білоруськими номерними знаками повинен бути перереєстрований від п’яти днів до 12 місяців, залежно від ситуації. Крім того, транспортний засіб має бути задекларовано на митниці протягом шести місяців та сплачено імпортні податки або подано заяву на звільнення від податків. Якщо транспортний засіб не буде перереєстровано у встановлений термін, його знімуть з руху, а власника транспортного засобу оштрафують.

Обмеження проти Білорусі

Раніше УНІАН писав, що Латвія перестала пропускати в країну автомобілі, які зареєстровані в Білорусі. В'їзд заборонено машинам з білоруськими номерами як через білорусько-латвійський кордон, так і через прикордонні переходи між Латвією та РФ.

Водночас на кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

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