Педро Кастільо набрав 50,1% голосів, випередивши суперницю Кейко Фухіморі всього на 0,25%.

На виборах президента Перу перемогу здобув представник ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо.

Після підрахунку 100% бюлетенів Кастільо набрав 50,1% голосів, випередивши суперницю всього на 0,25%, повідомляє НВ із посиланням на El Comercio.

Представник партії "Народна сила", донька екс-президента Перу Альберто Фухіморі Кейко Фухіморі набрала близько 49,9% голосів.

Відставання між кандидатами склало приблизно 44 тисячі голосів.

Зазначається, що підсумки голосування будуть затверджені після розгляду скарг кандидатів на порушення в ході голосування.

Педро Кастільо - вчитель початкової школи, який не має досвіду в політиці. Він отримав підтримку населення за обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

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Восени минулого року Перу охопила криза, в результаті якої протягом змінилися три президенти країни.

9 листопада 2020 року Конгрес оголосив імпічмент президенту Мартіну Віскаррі через звинувачення в корупції та хабарництві. Новим президентом став Мануель Меріно. Він подав у відставку 15 листопада після загибелі двох людей під час розгону протестів проти уряду.

Після цього конгрес Перу призначив третього за тиждень керівника країни. Ним став 76-річний Франсіско Сагасті, який керував країною до президентських виборів.

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Автор: Олександр Топчій