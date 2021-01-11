Російська пропаганда висміює події у Вашингтоні, але насправді російському президенту тяжко стримувати власних радикалів.

Дивлячись на те, як прихильники Дональда Трампа атакують Капітолій, можна цілком виправдано припустити, що президент Росії Володимир Путін із задоволенням спостерігає за цими подіями, потираючи руки. Зрештою, хаос, сум'яття й руйнації на екрані можна розцінити як кульмінацію давніх зусиль Кремля підірвати американську демократію.

Але в Москві і серед прихильників Путіна реакція була стриманою. А пропагандисти дотримувалися тонкої межі: з одного боку вони користуються можливістю висміювати США, але з іншого - наголошують на уникненні таких заворушень в Росії. Про це пише Politico. Хоча зловтішання було багато. І це передбачувано.

"Американська демократія кульгає на обидві ноги", - написав у Facebook впливовий російський чиновник у зовнішній політиці Костянтин Косачев.

Читайте такожШтурм Капітолію: одному із затриманих у суді знадобився перекладач з російськоїВін стверджував, що США "втратили свою здатність зберігати власний курс, а отже і задавати його іншим". Також було багато порівнянь з революцією в Україні, яка в 2014 році призвела до повалення режиму Віктора Януковича, після чого Володимир Путін влаштував анексію Криму. Пригадуючи, як помічник Держсекретаря Вікторія Нуланд роздавала печиво учасникам протестів в центрі Києва, Косачев зловтішно запитував, що американці зробили б з іноземними чиновниками, якби вони робили щось подібне з прихильниками Трампа на сходах Капітолію. Чи говорили б вони, що "люди завжди мають рацію" чи про необхідність "повалити узурпаторів".

Цільова аудиторія таких тверджень, звісно, внутрішня. Мета - вказати на дволикість американського політичного істеблішменту, який підтримував Євромайдан в 2014-му, закриваючи очі на роль правих радикалів. Але при цьому, фанатів Трампа, які хочуть скасувати результати президентських виборів, називають "злочинцями й терористами".

Politico пише, що ця спроба пропаганди Кремля поставити знак рівності між провальним заворушенням прихильників Трампа і революцією в Україні абсолютно помилкова. Це лише спроба поширити твердження, що Євромайдан був "фашистським переворотом", організованим за підтримки США. І нібито це виправдовує військову агресію Росії.

Читайте такожБілий дім засудив прихильників Трампа, які взяли штурмом КапітолійПопри те, що Кремль отримує задоволення від бід Америки, сцени насильства й хаосу у Вашингтоні - це також його найгірший нічний кошмар. Путін параноїдально боїться так званих "кольорових революцій", на зразок тієї, яка відбулася в Україні. Це головний двигун його зовнішньої й внутрішньої політики. У Вашингтоні він побачить докази, що праві радикали, які підтримують політичну партію чи лідера, можуть завдати самостійних удар, викликавши хаос і безлад.

За останні два десятиліття Путін задобрював ультранаціоналістичні групи й ідеологій, а потім включив частини сучасної правої ідеології в свою політичну платформу. Зокрема, він часто говорить про "традиційні християнські цінності" й займає ворожу позицію щодо ЛГБТ, щоб отримати підтримку таких людей. Але ця підтримка завжди була слабкою.

Велика кількість помітних правих діячів брали участь в протестах проти російського уряду на Болотній площі в 2011-2012 роках. Революція в Україні підтвердила страхи Путіна. Він побачив, що праві можуть сформувати дуже ефективні бойові загони, які змінять баланс сил у часи нестабільності й безладу. Після цього почалися масштабні репресії. Помітних російських діячів правих поглядів арештували або змусили тікати в Україну, де вони приєдналися до націоналістичних добровольчих загонів, таких як батальйон "Азов".

Навіть до тих, які підтримують Путіна й пішли воювати проти України на Донбасі, ставляться з підозрою. Оскільки всі знають, що союз між Кремлем і правими радикалами залежить від великої кількості умов. І він дуже хиткий. Ігор Гіркін, який керував російськими найманцями на сході України, назвав Путіна "американською повією" під час інтерв'ю 2017 року.

Читайте такожЕкс-президент США емоційно прокоментував заворушення в КонгресіРеагуючи на події в Вашингтоні минулого тижня, правий ідеолог Дмитро Ольшанський, який яро підтримує війну Путіна проти України, написав, що "люди з рогами і розмальованими обличчями" в Капітолії насправді захищали західні цінності від "радянського халіфату". За його словами, зловтішання Кремля передчасне. І подібний сценарій може справдитися і в Росії.

США не єдині, кому доводиться мати справу зі сплеском правого екстремізму, який процвітає внаслідок політичних потрясінь й завдяки мріям про збройний конфлікт. Як і Трамп, Путін намагався використати лють цих екстремістів на свою користь. І як і Трамп, він навряд чи контролює загрозу, якій допоміг розростися.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантська година.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США.

Незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

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Переклад: Лесь Димань