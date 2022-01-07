17 грудня 2021 року Росія висунула США і НАТО умови стосовно гарантій безпеки, однією з яких є невступ України до Альянсу.

Швеція сама визначає свою політику безпеки, а також сама вирішує з якими країнами їй співпрацювати.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон у відповідь на запропоновані Росією "гарантії безпеки" в Європі. Про це повідомляє прес-служба прем'єра Швеції.

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Андерсон зазначила, що вже обговорила ситуацію в Україні з президентом Фінляндії й готується до розмови з Генеральним секретарем НАТО.

"Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню. Міжнародне право необхідно поважати та дотримуватися. Це включає право кожної держави самостійно приймати власний вибір політики безпеки", - заявила Андерсон.

Росія і "гарантії безпеки":