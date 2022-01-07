Швеція сама визначає свою політику безпеки, а також сама вирішує з якими країнами їй співпрацювати.
Таку заяву зробила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон у відповідь на запропоновані Росією "гарантії безпеки" в Європі. Про це повідомляє прес-служба прем'єра Швеції.
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Андерсон зазначила, що вже обговорила ситуацію в Україні з президентом Фінляндії й готується до розмови з Генеральним секретарем НАТО.
"Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню. Міжнародне право необхідно поважати та дотримуватися. Це включає право кожної держави самостійно приймати власний вибір політики безпеки", - заявила Андерсон.
Росія і "гарантії безпеки":
- 24 грудня 2021 року Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Швеція відкидає вимогу Росії про гарантії безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на схід.
- 17 грудня 2021 року Росія висунула США і НАТО умови по гарантіях безпеки, одним з яких є невступ України до Альянсу.
- Президент РФ Володимир Путін має намір узгодити вимоги тільки з США, повністю виключивши думку Києва. З цього приводу 10 січня в Женеві відбудуться переговори у форматі Міжвідомчої делегації Росії та США.
- Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров доповнив перелік Швецією і Фінляндією.
- 2 січня, президент США Джо Байден і український глава Володимир Зеленський обговорили напруженість на російсько-українському прикордонні.
- Американський лідер заявив про рішучу відповідь, якщо РФ таки зважиться здійснити повномасштабний наступ.
- Крім того, Байден запевнив Київ, що без України обговорення ситуації по Україні не відбудеться.