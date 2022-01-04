Фінський дипломат сподівається, що до економічних обмежень не дійде.

Влада Фінляндії пригрозили Російській Федерації сильними економічними санкціями. Економічні обмеження введуть, якщо РФ вторгнеться в Україну або почне операцію активного гібридного впливу.

Про це повідомляє Фінська державна телерадіокомпанія Yle.

За словами міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, західні країни дадуть відповідь сильними економічними санкціями, якщо РФ вторгнеться в Україну.

"Якщо події почнуть розгортатися за найгіршим сценарієм, то Захід, цілком очевидно, відреагує додатковими економічними санкціями. Дуже хочеться вірити, що до цього не дійде. Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції" – зазначив дипломат.

Читайте такожП'ятірка держав зробили спільну заяву про неприпустимість ядерної війниПри цьому він вказав, що президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, в якій американський президент запевнив у підтримці дипломатичних зусиль з врегулювання конфлікту.

Як раніше повідомляв УНІАН, Путін має намір узгодити вимоги тільки з США, повністю виключивши думку Києва. З цього приводу 10 січня в Женеві відбудуться переговори у форматі Міжвідомчої делегації Росії та США.

Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров доповнив перелік Швецією і Фінляндією.

Напередодні, 2 січня, президент США Джо Байден і український глава Володимир Зеленський обговорили напруженість на російсько-українському прикордонні.

Американський лідер заявив про рішучу відповідь, якщо РФ таки зважиться здійснити повномасштабний наступ.

Крім того, Байден запевнив Київ, що без України обговорення ситуації по Україні не відбудеться.

Тим часом Росія, за даними пропагандистських ЗМІ, готує масштабні навчання "Грім" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил на початок року.

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