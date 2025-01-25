Міністр емоційно відреагував на слова прем’єр-міністра щодо блокування Угорщиною санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто емоційно відповів прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску, який пообіцяв "наслідки" угорському прем’єру Віктору Орбану у випадку, якщо він заблокує європейські санкції проти РФ.

Відповідний допис Сіярто опублікував у соціальній мережі Facebook.

У ньому він назвав Туска "агентом Сороса" та заявив, що Угорщина не дозволить нікому поставити під загрозу безпеку свого енергопостачання.

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"Це може бути важко зрозуміти агенту Сороса, але коли справа доходить до команд, ми граємо за збірну Угорщини. Тому ми представляємо інтереси Угорщини: ми не бажаємо продовжувати платити ціну чужих війн і не дозволимо нікому поставити під загрозу безпеку нашого енергопостачання. Бо для нас Угорщина - перша", - написав міністр.

Блокування Угорщиною продовження санкцій проти РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Угорщина озвучила ультиматум про те, що не буде блокувати європейські санкції проти Росії, якщо Україна та ЄС гарантують, що не перешкоджатимуть постачанню газу і нафти в цю країну.

Перед цим угорський прем’єр-міністр Орбан також вимагав, щоб основний альтернативний маршрут постачань газу в Угорщину, "Турецький потік", був захищений від будь-яких можливих атак.

За інформацією ЗМІ, рішення щодо санкцій ЄС проти Росії має бути позитивне, попри незгоду Угорщини. За словами високопосадовця ЄС, питання продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців розглядатимуть 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.

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