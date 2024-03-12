Високопоставлений кардинал розрядив ситуацію навколо заяв понтифіка.

Після скандальних заяв Папи із закликом до України "підняти білий прапор миру", Ватикан виправдався та згадав про російську агресію.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву кардинала П'єтро Пароліна, "першою умовою для будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію".

П’єтро Паролін, державний секретар Ватикану, заявив, що Ватикан наполягає на припиненні вогню і "перш за все агресор повинен припинити вогонь".

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Намагаючись розрядити ситуацію та прояснити слова Папи Франциска, Паролін сказав, що понтифік хоче "створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого та тривалого миру".

"Очевидно що обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів, і першою умовою має бути припинення агресії", - сказав Паролін.

При цьому кардинал наголосив, що вважає саме Росію агресором. Паролін сказав, що "війна, розв'язана проти України, була не наслідком стихійного лиха", а людським вибором.

Папа Римський запропонував підняти білий прапор: що відомо

Нещодавно Франциск, говорячи про війну в Україні та перемовини з РФ, оголосив, що сильнішим буде той, хто "має сміливість підняти білий прапор та вести переговори".

Заява викликала обурення в Україні, тому у Ватикані довелося пояснювати слова понтифіка. Вони заявили, що Папа повторив слова про "білий прапор" за журналістом.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини сказали, що не зрозуміли заяву Папи Римського. Вони пропонують йому приїхати в Україну, щоб побачити наслідки війни власними очима.

Президент України Володимир Зеленський назвав такі заяви "віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче знищити".

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