Філіппіни навмисно посадили судно на мілину на Другому мисі Томаса, щоб воно слугувало маркером філіппінської морської території.

Оскільки в Південно-Китайському морі на тлі частих сутичок зростає тиск, Філіппіни проводять лінію: якщо Китай захопить іржавий військовий корабель-форпост, що позначає територію Маніли, Філіппіни очікуватимуть втручання США.

Такий крок може мати серйозні наслідки, перерости китайсько-філіппінську суперечку в регіоні в кризу, пише Business Insider.

Міністр національної оборони Філіппін Жильберто Теодоро пояснив, що між США і Філіппінами точаться дискусії щодо того, які сценарії на тлі напруженості між Манілою і Пекіном спонукають Америку втрутитися.

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За словами Теодоро, однією з гострих точок стане захоплення Китаєм BRP Sierra Madre, іржавого військового корабля, що стоїть на мілині і позначає суверенну територію Філіппін.

"Якщо Китай захопить Sierra Madre, це буде явним актом війни з філіппінським судном", - сказав він.

Sierra Madre, танкодесантний корабель класу LST-542 часів Другої світової війни, що належав ВМС США, а потім В'єтнаму, перш ніж його передали Філіппінам. Філіппіни навмисно посадили судно на мілину на Другому мисі Томаса, щоб воно служило маркером філіппінської морської території. Філіппіни тримають на судні невеликий гарнізон морських піхотинців.

"Це форпост філіппінського суверенітету", - пояснив Теодоро. "Тож ми говоримо не тільки про іржаве старе судно. Ми говоримо про частину філіппінської території".

Китай неодноразово націлювався на місії з постачання для форпосту. Наприклад, у червні китайські судна та екіпажі, озброєні холодною зброєю, здійснили набіг на філіппінські судна біля Sierra Madre. Інцидент послідував за більш ранніми зіткненнями, в яких Китай таранив судна або вражав їх водометами. Ці напружені зіткнення тривають, викликаючи занепокоєння.

У США і Філіппін є пакт про взаємну оборону, який означає, що якщо один зазнає нападу, інший прийде йому на допомогу. Інциденти, які сталися досі, хоча й викликають занепокоєння, не виправдали очікувань.

"Але можливість втручання США зберігається. Наприклад, ще минулого місяця командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США адмірал Семюел Папаро заявив, що американські судна можуть супроводжувати філіппінські кораблі, які виконують місії з постачання в Sierra Madre, назвавши це "цілком розумним варіантом" у рамках договору", - наголошується в матеріалі.

Напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні

Китай претендує на суверенітет над більшою частиною Південно-Китайського моря, хоча його претензії не визнаються міжнародним правом. За останні кілька років Китай активізував зусилля з утвердження своєї влади в регіоні, що призвело до конфлікту з Філіппінами. Маніла заявляє, що поведінка Пекіна порушує його виняткову економічну зону.

Дії Китаю проти Філіппін також відбуваються на тлі сильнішої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні. Інші союзники і партнери США звинувачують Пекін у порушенні їхнього повітряного простору і вод або в безрозсудному переслідуванні їхніх літаків, що працюють у міжнародному повітряному просторі.

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