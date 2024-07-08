Борт-гігант відстежила Берегова охорона Філіппін і відправила йому радіовиклик.

Нині не раз порушується тема того, що можлива Третя світова війна. Є кілька варіантів розвитку подій, зокрема, деякі аналітики вважають, що може розгорітися конфлікт між РФ і США. Росіянам приписують у союзники Китай, а тим часом у китайців загострюється конфлікт із філіппінцями.

У Філіппінах звинуватили найбільший у світі корабель берегової охорони - китайський 165-метровий борт-"монстр" CCG 5901, у залякуванні. Пізніше стало відомо, що борт кинув якір у Південно-Китайському морі у виключній економічній зоні Маніли, пише Business Insider.

Берегова охорона Філіппін (PCG) успішно відстежила пересування китайського корабля завдяки використанню канадської технології виявлення темних суден, повідомив речник відомства Джей Тарріела. "1 липня судно відпливло з Хайнаня і наступного дня увійшло у виключну економічну зону Філіппін", - поділився він. Пізніше борт отримав від PCG радіовиклик, у якому його екіпаж попросили підтвердити свої наміри та нагадали йому, що він діє в межах ВЕЗ.

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У п'ятницю, 5 липня, Тарріела повідомляв, що борт Китаю стояв "понад два дні поспіль" біля мілини Ескода і підтримував "тісну близькість" із судном PCG - відстань між кораблями становила "менше ніж 800 ярдів" (майже 732 метри). Потім прессекретар Берегової охорони Філіппін додав, що дії китайського борту були "залякуванням з боку берегової охорони Китаю". "Ми не збираємося відступати і не збираємося піддаватися залякуванню", - сказав спікер.

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Китай і Філіппіни часто вступають у конфронтацію через Другу мілину Томаса, яка розташована у виключній економічній зоні.

Китай хоче встановити контроль над мілиною і більшою частиною Південно-Китайського моря, проте у 2016 році міжнародний трибунал постановив, що претензії китайської сторони не мають під собою правового підґрунтя. Філіппінська влада 1999 року посадила на мілину судно, щоб заявити про свої претензії на цей район.

Нещодавно відбулася зустріч чиновників з Китаю і Філіппін, на якій вони заявили, що прагнуть "відновити довіру", щоб допомогти врегулювати морські суперечки.

У травні в Міжнародній кризовій групі зазначила, що відносини між двома країнами в морській сфері ніколи не були такими нестабільними, як в останні сім місяців.

Нагадаємо, у середині червня стало відомо про серйозне досягнення КНР щодо ядерної зброї. За відомостями Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), китайська влада за останні 12 місяців збільшила свої запаси ядерних боєголовок швидше, ніж будь-яка інша країна, зокрема, РФ і США.

Довідка УНІАН. Винятковою економічною зоною називають район океану за межами територіального моря держави, у межах якого прибережна країна має юрисдикцію над ресурсами.

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