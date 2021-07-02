Хакери намагались зламати паролі методом добору і за допомогою вразливостей у програмному забезпеченні.

Спецслужби США і Великої Британії звинуватили ГРУ РФ в кібератаках на сотні цілей у США та Європі з 2019 року.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на спільний звіт спецслужб США і Великої Британії.

У повідомленні розкриваються тактики, методи та процедури для входу до облікового запису, а також збору і ексфільтраціі даних. Він також містить рекомендації системним адміністраторам для протидії цій загрозі.

У АНБ додали, що цілі російських спецслужб були глобальними, але в першу чергу орієнтовані на США і Європу.

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Повідомляється, що хакери намагались зламати паролі методом добору і за допомогою вразливостей у програмному забезпеченні, а також про те, що атаки «майже напевно» тривають і зараз. Вони сконцентровані на урядових і військових структурах та їхніх підрядниках, експертних центрах, енергетичних компаніях і медіях, політичних партіях, університетах.

При цьому у документі не йдеться про конкретну мету таких атак і про інформацію, доступ до якої могла отримати російська розвідка.

Потенційним об’єктам атак хакерів спецслужби рекомендують стандартні заходи комп’ютерної безпеки – відмову від простих і повторюваних паролів, запровадження двофакторної аутентифікації та контроль за користувачами.

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Автор: Олег Давигора