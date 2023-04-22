Зустріч лідерів Південної Кореї і США припадає на час, коли все більше південнокорейців говорять, що їхня держава має розвивати свій ядерний арсенал.

На зустрічі з південнокорейським лідером Юн Сок Йолем президент США Джо Байден пообіцяє зробити "суттєві кроки", щоб підкреслити прихильність США стримуванню ядерної атаки Північної Кореї на Південну Корею.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

"Ми надзвичайно та інтенсивно працюємо з південнокорейцями, щоб зробити необхідні кроки для підкріплення як суспільного сприйняття, так і реальності наших зобов'язань", - сказав чиновник.

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Він назвав одним із найбільших досягнень США те, що низка країн Індо-Тихоокеанського регіону, які могли б створити ядерну зброю, воліли не робити цього через захист так званої ядерної парасольки США.

"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що наша прихильність цьому ядерному стримуванню непорушна для Південної Кореї", - сказав чиновник на умовах анонімності.

"Президент Байден ... говоритиме про суттєві кроки, щоб підкреслити це, актуалізувати це, дати зрозуміти, що всі майже не сумніваються в нашій прихильності підтримці Південної Кореї, навіть перед обличчям провокацій з боку Північної Кореї, брязкання зброєю з боку Росії і, чесно кажучи, амбіцій з нарощування ядерного потенціалу з боку Китаю", - додав він.

Американський чиновник не став вдаватися в подробиці, за винятком того, що ці кроки включатимуть "безліч речей, пов'язаних із певними видами розрахунків, більшою мірою щодо нашої фактичної діяльності та деяких контактів на високому рівні між Сполученими Штатами і Південною Кореєю".

Ядерна зброя в Південній Кореї - що відомо

Відзначається, що зустріч лідерів Південної Кореї і США припадає на час, коли все більше південнокорейців говорять, що їхня держава має розвивати свій ядерний арсенал, щоб захиститися від потенційного нападу з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і її арсеналу ракет і бомб, що розширюється.

Згідно з опитуванням, опублікованим 6 квітня Інститутом політичних досліджень Асан у Сеулі, 64,3% південнокорейців підтримали розробку ядерної зброї, а 33,3% виступили проти.

Опитування показало, що 52,9% жителів Південної Кореї були впевнені, що Сполучені Штати застосують ядерну зброю для захисту Південної Кореї в разі ядерної атаки Північної Кореї. Але це число впало до 43,1%, коли респондентів запитали, чи думають вони, що США ризикуватимуть своєю безпекою, щоб захистити Південну Корею, при цьому 54,2% відповіли, що США не підуть на такий ризик.

Про що ще можуть говорити Байден і Юн

Інший чиновник заявив, що Сполучені Штати вітають роль, яку Південна Корея зіграла в підтримці України, і "вітають додаткові кроки, які (вона) може бути готовою зробити".

"Але ми також розуміємо, що, як і в будь-якій іншій країні, вони повинні приймати ці рішення, ґрунтуючись на власних розрахунках", - сказав він.

Чиновник також сказав, що ситуація з правами людини в Північній Кореї, на якій Юн Сок Йоль звернув увагу, імовірно, також стане предметом обговорення на зустрічі з Байденом.

Перший чиновник додав, що зустріч, яка є лише другим державним візитом при адміністрації Байдена, відобразить високу оцінку президентом США сильного лідерства Юна і його зближення з Японією, іншим ключовим союзником США у Північно-Східній Азії.

Байден також високо оцінив величезні інвестиції Південної Кореї в технології США з моменту вступу Юна на посаду, які в даний час наближаються до 100 мільйонів доларів, зазначив один із чиновників.

Ядерна зброя - новини

Як повідомляв УНІАН, Китай планує побудувати ядерний реактор для виробництва плутонію, який можна використовувати для виготовлення ядерної зброї, у 217 кілометрах від Тайваню. Пекін знаходиться на шляху до значного розширення свого ядерного арсеналу, щоб збільшити його до рівня США і Росії і стати третьою ядерною наддержавою.

Тим часом, російський диктатор Володимир Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Однак глава Китаю Сі Цзіньпін присік ядерні погрози Путіна, заявивши, що застосування цього типу зброї "не можна допустити" в контексті війни проти України.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив на слуханнях у Конгресі США, що Вашингтон уперше в історії зіткнувся з двома ядерними державами, які загрожують його інтересам. Але Міллі не вважає, що війна з Росією і Китаєм є неминучою.

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