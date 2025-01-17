При цьому попередній глава був одним із найсильніших прихильників підтримки України.

Спікер Палати представників Майк Джонсон призначив головою Комітету з розвідки США республіканця Ріка Кроуфорда, який виступав проти допомоги Україні. На цій посаді він змінить Майка Тернера, одного з найсильніших прихильників підтримки України.

Як пише Bloomberg, це оголошення було зроблено менш ніж через день після несподіваної відставки Тернера. При цьому Джонсон заявив, що розвідувальному співтовариству потрібен "новий старт" і що Трамп не має жодного стосунку до цього рішення.

Тернер розходився з Трампом у поглядах на Україну, ставши одним із найсильніших її прихильників, і виступав за постійний приплив допомоги у сфері безпеки, а також за прискорення постачання зброї. Він також брав участь у роботі НАТО.

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Тернер також голосував за підтвердження перемоги президента Джо Байдена на виборах 2020 року над Трампом у січні 2021 року, тоді як Кроуфорд заперечував проти такого підтвердження.

Водночас Кроуфорд раніше заявляв, що підтримує надання смертоносної військової допомоги Україні в її війні проти Росії, але проти того, щоб "відправляти ваші податкові долари в європейську відпустку для оплати зарплат уряду якоїсь іншої країни або субсидування ферм".

У квітні він голосував проти пакета допомоги Україні в розмірі 60,8 мільярда доларів.

Головний демократ у комітеті з розвідки Джим Гаймс назвав усунення Тернера з посади перевищенням повноважень, а лідер демократів Гакім Джеффріс - "необґрунтованим усуненням", якому "скоріш за все, аплодують наші супротивники в Росії та Китаї".

Допомога США Україні

Нагадаємо, 9 січня США оголосили про новий пакет допомоги для України на 500 мільйонів доларів. Судячи з усього, він стане останнім за адміністрації Джо Байдена. Серед іншого до цього пакета увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля".

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в адміністрації нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готуються передати наступному главі країни Дональду Трампу якомога міцнішу позицію щодо України.

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