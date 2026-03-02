Китай зробив нову заяву з приводу ударів Ірану

Виявляється, Китай вважає, що суверенітет і територіальна цілісність держав Перської затоки повинні залишатися непорушними.

Китай закликав усі сторони, що беруть участь у конфлікті навколо Ірану, припинити військові дії та запобігти ескалації.

Про це йдеться в заяві китайського міністерства закордонних справ, передає Sky News.

"Удари США та Ізраїлю по Ірану порушили міжнародне право, і Китай глибоко стурбований наслідками для сусідніх країн", - сказала міністр закордонних справ Мао Нін.

При цьому, як зазначила міністр, "Китай вважає, що суверенітет, безпека і територіальна цілісність держав Перської затоки повинні повністю поважатися і залишатися непорушними", тому Пекін закликає до діалогу між країнами.

Ситуація навколо Ірану

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого США завдали ударів по Ірану. Як заявив президент США Дональд Трамп, кампанія спрямована на усунення небезпечного режиму в Ірані і триватиме приблизно місяць.

В результаті ударів був ліквідований верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. ЗМІ дізналися, що підготовка до атаки на Хаменеї тривала кілька місяців, і його місцезнаходження вираховували за допомогою технологій, а не агентів в Ірані.

Британський аналітик з безпеки Гордон Корера зазначив, що атака, в результаті якої був убитий Хаменеї, сталася не серед ночі, як можна було б очікувати, а вранці. Це сталося тому, що США та Ізраїль скористалися важливими розвідданими, отриманими за кілька годин до цього.

