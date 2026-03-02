Чи може війна в Ірані зірвати зустріч України, США та РФ: що каже Зеленський

Тристоронню зустріч ніхто не скасовував.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, чи можуть нинішні бойові дії довкола Ірану призвести до зміни місця запланованої тристоронньої зустрічі делегацій України, США та Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, глава держави повідомив, що оновленої інформації про можливу тристоронню зустріч команд України, США та РФ поки що немає.

"Зустріч передбачалась в період з 5-го по 8-ме, орієнтовно 5–6 березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Поки що, через ці бойові дії сьогоднішні, ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але, тим не менш, ніхто не скасовував зустріч", - повідомив Зеленський.

При цьому, як зазначив президент, зустріч повинна відбутися.

"Вона для нас важлива. Ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - наголосив Зеленський.

В якій іншій країні можуть відбутися переговори

Водночас, у президента запитали, яку країну українська сторона, вважає найбільш оптимальним майданчиком для переговорів, якщо зустріч в Абу-Дабі виявииться неможливою через бойові дії у Перській затоці.

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, у нас є Швейцарія - майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатись. Ми будемо точно підтримувати будь-який з цих трьох майданчиків щодо зустрічі. Ну, чекаємо відповіді від партнерів", - повідомив Зеленський.

Тристоронні переговори - новини

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого представники України та США зустрілися в Женеві, а на початок березня запланована зустріч у тристоронньому форматі – Україна, США, РФ. Говорячи про очікування від цієї зустрічі, президент України зазначив, що питання територій не вдасться швидко вирішити вже "завтра"

Водночас у Києві розраховують затвердити ключові деталі угоди на тристоронній зустрічі на початку березня.

