Росіяни тепер хочуть влаштувати терор для створення проблем із водою, - Зеленський

Глава держави наголошує, що російські загарбники готують нову хвилю повітряного терору для завдання ударів по інфраструктурі України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти хочуть створити в Україні проблеми з водопостачанням. З цієї метою ними готуються удари по відповідній інфраструктурі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у глави держави запитали, чи є дані про підготовку РФ до нової хвилі тиску на Україну, бо Кремлю не вдалося зламати Україну під час енергетичного терору цієї зими.

"Так, Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачання. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, "громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми зі боку повинні діставати більше ракет для протиповітряної оборони".

Крім того, у президента запитали, з якими інструментами впливу Україна виходить на наступний раунд тристоронніх переговорів з США і РФ, і чи може посилити свою позицію.

"По-перше, ми вже сильніші, бо ми пройшли з вами цю зиму. І Росія розуміє, що енерготерор був, але не зламав Україну", - відзначив Зеленський.

Водночас, говорячи про шляхи посилення позиції України, президент відзначив, що "передусім, є гарантії безпеки між нами і Сполученими Штатами Америки". Він переконаний:

"Треба, щоб партнери це підписали - документ готовий. В такій позиції ми будемо точно виглядати сильніше".

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, впродовж усієї зими російські загарбники завдавали ракетних і дронових ударів по українській критичній інфраструктурі, аби занурити українців у темряву і холод.

26 лютого Росія вчергове масовано атакувала енергосистему України, частково залишивши без світла споживачів у шести областях.

