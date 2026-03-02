З геологічної історії Землі зник мільярд років: вчені нарешті з'ясували причину

Причиною є стародавній суперконтинент.

У геологічній науці є надзвичайно цікава таємниця, над якою вчені ламають голову десятиліттями: в історії Землі бракує близько мільярда років. Ця прогалина в земних породах називається Великою незгодою (Great Unconformity), і вона є предметом численних дискусій. Однак, як пише IFLScience, нове дослідження нарешті знайшло розгадку цієї проблеми.

Що таке Велика незгода

У геології більш молоді шари гірських порід або осадових порід знаходяться над більш старими шарами. Але іноді, спускаючись вниз по шарах породи, можна виявити розрив, де відсутні шари геологічної літописі.

Велика незгода була вперше виявлена в 1869 році у Великому каньйоні, де породи віком 500 мільйонів років лежать поверх порід, вік яких перевищує 1 мільярд років. А потім її ознаки були виявлені по всьому світу.

Відео дня

Основні гіпотези

Раніше геологи вважали, що цей розрив є результатом ерозії під час "Землі-сніжка" – періоду, що тривав майже 100 мільйонів років і закінчився близько 635 мільйонів років тому, коли вся планета була покрита льодовиковими покривами товщиною в кілька кілометрів.

Інші припускали, що причиною Великої незгоди може бути тектонічне "ооголення" – коли верхні шари гірських порід замінюються більш глибокими.

Нове дослідження

У новій статті в PNAS представлені дані аналізу зразків гірських порід, взятих у Північному Китаї, з використанням термохронології – методу визначення швидкості охолодження гірських порід за радіоактивним розпадом мінералів – для встановлення моменту появи різних шарів на поверхні Землі.

І результати підтверджують тектонічну модель Великої незгоди, а не льодовикову ерозію.

Аналіз родовищ корисних копалин у Північному Китаї "переконливо свідчить про те, що більша частина ерозії під Великою незгодою відбулася до початку неопротерозойських умов "Землі-сніжка" і збігається за часом з циклом суперконтиненту Колумбія", йдеться в дослідженні.

Колумбія – це назва одного з найдавніших суперконтинентів Землі. Він сформувався від 2,1 до 1,8 мільярда років тому, а потім розпався близько 1,5 мільярда років тому, що збіглося з появою першого багатоклітинного життя в древніх морях.

"Численні фази ерозії під час циклу суперконтиненту Родінія [що відбувся 1,26 мільярда років тому, а потім розпався 750 мільйонів років тому], і замерзання "Землі-сніжка" безсумнівно, сприяли формуванню Великої незгоди, але жодна з них не є основним поясненням її існування на декількох континентах", – додають автори.

УНІАН розповідав, що геологи в Канаді виявили тріщину, що містить найдавнішу відому воду на Землі віком близько 2,64 мільярда років.

Вас також можуть зацікавити новини: