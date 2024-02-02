За словами Самюеля Папаро, війна може розпочатися до 2027 року.

Наступ Китаю на Тайвань може відбутися навіть раніше, ніж прогнозувалося. Про це повідомляє The Washington Times із посиланням на слова американського командувача Тихоокеанського флоту США Семюеля Папаро.

Адмірал пояснює, що першим етапом цієї війни стануть кібератаки проти американських командно-контрольних, електронних і космічних систем. Сама війна може початися до 2027 року – саме тоді армія Китаю святкуватиме сторіччя з дня заснування. Військовий також додав, що США повинні "бути готові зараз, наступного тижня, наступного місяця та в наступні десятиліття", щоб стримати атаку.

"Протягом останніх двох років Китай проводив агресивні військові операції з військовими літаками та військовими кораблями, включаючи протистояння з військовими кораблями США та союзників, які проводили регулярні "операції свободи судноплавства" через Тайванську протоку шириною 100 миль", – пише видання.

Тайвань та Китай: останні новини

Нещодавно Сі Цзіньпін у ході зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що поглинання Китаєм Тайваню "неминуче".

Раніше у Тайвані на виборах президента переміг прозахідний кандидат Лай Чінте. Він виступає за окрему ідентичність острову та відкидає територіальні претензії Китаю. Крім того, Чінте обіцяє зберегти мир у Тайванській протоці, що є джерелом військової напруженості для двох найбільших економік світу, пообіцявши йти пліч-о-пліч з іншими великими демократіями.

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