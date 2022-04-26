Перший санкційний список налічує 50 пунктів, серед яких як олігархи, так і компанії.

Польща схвалила свій перший санкційний список, до якого увійшов російський Газпром, низка російських олігархів – загалом 50 юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, пише у Twitter правляча партія PiS.

"Метою санкцій є обмеження можливостей фінансування війни в Україні суб'єктами господарювання, які діють на території Республіки Польща. Закон про санкції поширюється на олігархів, які ведуть бізнес у Польщі", – йдеться у повідомленні.

Перший санкційний список налічує 50 пунктів, серед яких як олігархи, так і компанії, зокрема – Газпром.

"Ми будемо застосовувати кілька видів санкцій, тобто заморожування майна, відсторонення від участі в тендерах, а в разі олігархів – заборону на в’їзд на територію Республіки Польща. Це перший список і він буде розширюватися", – пояснює міністр.

Польща може застосувати 4 види заходів: заморожування коштів (заборона прав на акції накладена на 4 суб’єктів), заборона на в'їзд олігархів на територію Польщі, а також заборона участі у державних тендерах (накладена на 25 суб’єктів). Штраф за участь у тендерах попри заборону – до 20 млн злотих.

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