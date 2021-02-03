Майоркас стане першим латиноамериканцем і іммігрантом, який очолить Міністерство внутрішньої безпеки США.

Сенат США підтримав кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост міністра внутрішньої безпеки.

Читайте такожСенат підтримав кандидатуру Блінкена на посаду держсекретаряЗа проголосували 56 осіб, проти - 43. Майоркас стане першим латиноамериканцем і іммігрантом, який очолить Міністерство внутрішньої безпеки США. На цій посаді він, зокрема, займатиметься питаннями, пов'язаними з пандемією, кібератаками, передає kommersant.

Хто такий Алехандро Майоркас

Алехандро Майоркас-американець кубинського походження, він народився в Гавані. Член Демократичної партії. У 2013-2016 роках був першим заступником міністра внутрішньої безпеки при президенті Бараку Обамі. До цього очолював Службу громадянства та імміграції при Міністерстві внутрішньої безпеки, був прокурором Центрального округу штату Каліфорнія.

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Автор: УНІАН