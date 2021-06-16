Перерв на обід не заплановано.

Зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна може тривати від чотирьох до п'яти годин, а перерви на обід не заплановано.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Вона відбудеться 16 червня в Женеві. О 13:00 за місцевим часом Путін має зустрітися з президентом Швейцарії Гі Пармелен.

На перемовинах будуть присутні лише президенти США та РФ, держсекретар, очільник МЗС Росії, а також перекладачі.

Читайте також"Два світи": опозиціонер з РФ розповів, про що домовляться Байден і ПутінЗустріч може тривати чотири-п'ять годин.

В адміністрації розповіли журналістам, що перерви чи обід не заплановані.

Після зустрічі вони мають провести окремі прес-конференції.

Зустріч Байдена та Путіна

6 червня Байден розповів про свою позицію на майбутній зустрічі з Путіним. Американський президент зазначив, що друзі, партнери та союзники США дивляться на світ під тим же кутом зору, що і Сполучені Штати.

Він запевнив, що США рішуче захищатимуть демократичні цінності та власні національні інтереси.

Байден також зазначив, що США не хочуть конфлікту з РФ, а хочуть стабільних і передбачуваних відносин, хочуть працювати з Росією в питаннях стратегічної стабільності і контролю над озброєннями.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане очікує, що президент Байден під час зустрічі з Путіним поставить питання про агресивні дії Росії в світі, контроль за стратегічними озброєннями і тему кліматичних змін.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що російська агресія на Донбасі не є перешкодою для України на шляху до вступу в НАТО.

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Автор: Людмила Жерновська