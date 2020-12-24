Незграбно опубліковане фото чи повідомлення в соціальній мережі може стати причиною неприємностей, які все ж можна відвернути.

Порада "стежити за своїм електронним слідом" не дуже вдала. Вона звучить як щось дуже корпоративне, прісне й відверто невротичне. Але насправді проблема досить серйозна. Наші електронні сліди - це не лише принизливі повідомлення, які ми публікуємо соціальних мережах о другій годині ночі.

Насправді інформація, яку ми викриваємо про себе в мережі, може становити особистий ризик і оперативну загрозу для безпеки. Як доказ, можна розглянути випадок, який трапився з популярною співачкою в Японії. Переслідувач напав на неї, з’ясувавши її місце перебування завдяки збільшеному відблиску в очах на фото, - пише на сторінках Foreign Policy експерт з безпеки в мережі з Вашингтона Наталія Антонова.

"Якщо у вас чутлива професія або ви проходите через складний процес розлучення, повірте, за вами можуть стежити онлайн. Вплив надмірного розкриття особистої інформації в інтернеті може бути величезним. Навіть якщо життя відносно спокійне, все одно краще розібратися, як і ким ваші оприлюднені особисті дані можуть бути використані", - радить вона, додаючи, що особливо це стосується урядових чиновників, дипломатів й спеціалістів інших чутливих професій.

Читайте такожPolitico: Нікому не цікаві фото з вашого телефону, окрім КитаюТож що потрібно зробити, щоб краще контролювати все, що інтернет дізнається про нас?

Перш за все, не варто бути параноїком. У 2020 році це може прозвучати як щось неможливе. Але параноя висмоктує з людей всю енергію. І такі страхи не продуктивні. Натомість краще оцінити ситуацію тверезо.

Автор звертає увагу на статтю експерта з питань політики щодо технологій Марії Фарелл, в якій вона зазначила, що наразі людство перебуває в жорстоких стосунках з технологіями.

"Ми любимо наші ґаджети, але ми не можемо їм повністю довіряти. Тому нам потрібні кращі закони щодо технологій і краще мислення", - йдеться в статті.

Але існують способи покращити відносини з ґаджетами, а заодно й з іншими людьми. Один з перших кроків - це зрозуміти, що правила в інтернеті дуже швидко змінюються. Те, що здавалося "безпечним" кілька років тому, може вже не бути таким сьогодні. Іншими словами, мапи Google Street View, програма рейтингу пива Untappd чи фітнес-трекер Strava віддають в мережу значно більше інформації про нас, ніж ми можемо собі уявити. Місце нашого перебування стало легше з'ясувати, ніж може здатися.

Ці зміни - не останні. Можливість витоку особистих даних в інтернеті лише збільшиться з часом. Зловісні діячі: від дивних переслідувачів до агентів іноземної розвідки: - можуть поєднувати нашу інформацію. І вони це роблять. Наприклад, користувачі можуть поділитися своїми координатами на відкритій сторінці в Twitter. І якщо вони досить часто публікують хоч і обрізані, але досить чіткі фото зі своєї квартири, вони вже дають комусь можливість точно визначити свою адресу.

Геолокація - це процес викриття. Дайте людям достатню кількість даних: зображення характерного бордюру, впізнаваний фон тощо, - і вони зможуть вас знайти. Не менш важливо і те, коли ви публікуєте фото. Також не варто публікувати повідомлення в дусі: "Вечеряю в своєму улюбленому ресторані". Інакше досить швидко може з'явитися нестабільна людина з десертом.

Читайте такожThe Atlantic: Facebook - це Машина судного дняАвтор додає, що цілком нормально просити інших не відмічати вас у своїх публічних повідомленнях або зробити це пізніше чи якимсь іншим способом врахувати ваше право на приватність.

"Це 21 століття. Відмічати людей лише з їхнього дозволу - це тепер прояв хороших манер. Минулої зими під час однієї холодної ночі в Бостоні я зробила фото горизонту, після чого чоловік, з яким я була, попросив не відмічати його на знімку. Він не хотів, щоб хтось з наших колишніх "нависав" над нами. Я посміялася і сказала, що ніколи б не зробила такого без дозволу. Але мені було прикро дізнатися, що багато інших людей в його оточенні не просто не питають дозволу, а й активно діють проти його побажань, що робить його життя все більш некомфортним", - йдеться в статті.

Не обов'язково боятися за свою безпеку, щоб відмовитися від участі в повідомленнях інших. Інколи достатньо появи когось, хто буде нав'язливо "лізти не в свої справи". Життя й без таких людей наповнене стресом. Додатки на зразок Facebook активно заохочують відмічати людей на фото. І це не допомагає в спробах нормалізувати процес, який часто проходить без згоди.

Коли йдеться про публічні повідомлення в соціальних мережах, варто також розібратися в темі EXIF-даних, які містять деталі про те, як і коли фото було зроблене. Краще поцікавитися, як такі файли працюють на різних платформах і сайтах. Це ж стосується мета-даних про будь-які файли, які ми викладаємо в публічний доступ. Це особливо важливо, якщо потрібно керувати власним сайтом. В ході роботи накопичуються певні дані, до яких можна отримати доступ. І цю інформацію можна використати і використовують.

"Тим часом, інструменти фото-редакторів можуть бути благословенням, коли хочеться опублікувати фото в Twitter або написати повідомлення в Facebook, не розкриваючи при цьому зайвого. З певних причин, багато людей, особливо старші чоловіки на керівних військових і політичних посадах, досі думають, що фото-редактори потрібні лише молодим жінкам, щоб замалювати набридливий прищ на картинці. Вони не розуміють, що ці інструменти можуть бути корисними для розмиття пізнаваного фону, номерних знаків на авто або документу на столі", - йдеться в статті.

Читайте такожСвіту потрібен новий соціальний договір користування мережею - БільдтАвтор запевняє, що відмовлятися від публікації фото в інтернеті раз і на завжди не обов'язково. Але точно не потрібно розміщувати знімки, зроблені з вікна своєї квартири, навіть якщо на сусідському підвіконні сидить милий котик.

"І щодо наших домашніх улюбленців, ви будете здивовані, як багато людей публікують фото своїх тварин на яких видно ошийники з телефонним номером власника. Звісно, такого ефекту збільшення, як в Голлівудських фільмах, не існує. Але з чіткого знімку можна дізнатися значно більше, ніж може здатися", - пояснює автор.

Теж саме стосується фото, на яких люди тримають пошту. Військові часто думають, що вони лишаються "анонімними", забуваючи замалювати свої ж імена на нашивках чи ідентифікаційні жетони. Знову ж таки, простий інструмент фото-редактора може врятувати від зайвих проблем.

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Переклад: Лесь Димань