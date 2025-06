Sleep Awake - це психоделічний трилер, який досліджує вимір між смертю і сном.

Приблизно 3 роки тому Корі Девіс, креативний директор Spec Ops: The Line, і Робін Фінк, гітарист Nine Inch Nails і Guns N' Roses, заснували студію Eyes Out і анонсували свою першу гру - Sleep Awake. Сьогодні вночі команда представила перший трейлер проєкту в рамках шоу Future Games Show.

Проєкт описується як психоделічний трилер від першої особи, що досліджує вимір між сном і смертю.

За сюжетом гравці опиняться в останньому відомому місті на Землі, де безсоння стало нормою, а будь-хто, хто засне, ризикує зникнути. Це явище отримало назву The HUSH, і в спробі його уникнути жителі влаштовують дедалі божевільніші та небезпечніші досліди.

Відео дня

Головну героїню звуть Катя, і їй належить не тільки розгадати таємниці сну і смерті, а й вижити серед послідовників похмурих культів, які давно вже все втратили.

Окремо варто відзначити візуальний стиль: психоделічні сцени залиті червоними, фіолетовими і рожевими відтінками, а у фіналі трейлера героїня капає собі в очі рідину тих же кольорів.

Реліз Sleep Awake заплановано на 2026 рік.

Раніше ми розповідали, що в мережу втік трейлер третьої частини Plague Tale. Схоже, це буде спін-офф про Софію з Plague Tale: Requiem.

Вас також можуть зацікавити новини: