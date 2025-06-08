Схоже, це буде спін-офф про Софію з Plague Tale: Requiem.

Фанати Plague Tale помітили цікавий витік: Focus Entertainment випадково виклала тизер нової гри серії, після чого швидко його видалила.

Проєкт отримав назву A Plague Tale Legacy: Resonance. Судячи з ролика, головною героїнею тепер стане Софія, піратка з Requiem, яка допомагала Аміції та Гюго до самого кінця.

Сюжетні деталі поки не розкрито, але назва Legacy натякає або на спін-офф, або на приквел. Можливо, мова піде про минуле Софії або її подорожі після трагічних подій другої частини. У ролику показано, як Софія виходить на якусь арену, а також знаходить величезного мінотавра (?), обвитого золотими нитками.

У трейлері сказано, що гра вийде 2026 року на ПК, Playstation і Xbox Series. Найімовірніше, офіційний анонс відбудеться вже сьогодні на Xbox Game Showcase.

Раніше надійний інсайдер Джез Корден повідомляв, що у Microsoft вже є трейлер The Elder Scrolls 6, який розробники ретельно приховують. Як каже Корден, він чує все більше чуток про нові "Сувої".

Крім того, нещодавно в рушію Unreal Engine, на якому зроблені Plague Tale, відбулися кардинальні зміни для зручності розробників.

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