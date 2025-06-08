Гра вийде у 2026 році ексклюзивно на ПК.

Студія PlaySide показала, який вигляд матиме War for Westeros, стратегія в реальному часі за мотивами "Гри престолів". Розробники поділилися першими геймплейними кадрами пре-альфи та трохи привідкрили завісу над майбутнім сюжетом.

Гравцям запропонують вибрати один із чотирьох великих домів: Старків, Таргарієнів, Ланністерів і Короля Ночі. У цій версії Вестероса мерцям відведено повноцінну фракцію з крижаною армією, а фінал серіалу благополучно переписаний: у трейлері Король Ночі вбиває Джона Сноу і воскрешає його як союзника.

Кожна фракція в War for Westeros матиме унікальний стиль ведення війни. Старки - завзятість і стійкість. Таргарієни - вогонь, амбіції та дракони. Ланністери - золото, вплив і політичні ігри. А нежить принесе у Вестерос вічну зиму з велетнями і мерцями.

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Але битви - не єдиний шлях до влади. Розробники підкреслюють важливість дипломатії, хитромудрих союзів і підступних інтриг. Результат війни залежить не тільки від армії, а й від вашої здатності маніпулювати ворогами і друзями.

Реліз Game of Thrones: War for Westeros заплановано на 2026 рік. Гра стане ексклюзивом для ПК.

Крім War for Westeros, у розробці також перебуває Game of Thrones: Kingsroad, екшен-RPG у світі "Гри престолів". Раніше ми розповідали, що в мережу потрапили 25 хвилин геймплею цієї гри.

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