Розробники Game of Thrones: War for Westeros показали геймплей / Фото - PlaySide

Студія PlaySide показала, який вигляд матиме War for Westeros, стратегія в реальному часі за мотивами "Гри престолів". Розробники поділилися першими геймплейними кадрами пре-альфи та трохи привідкрили завісу над майбутнім сюжетом.

Гравцям запропонують вибрати один із чотирьох великих домів: Старків, Таргарієнів, Ланністерів і Короля Ночі. У цій версії Вестероса мерцям відведено повноцінну фракцію з крижаною армією, а фінал серіалу благополучно переписаний: у трейлері Король Ночі вбиває Джона Сноу і воскрешає його як союзника.

Кожна фракція в War for Westeros матиме унікальний стиль ведення війни. Старки - завзятість і стійкість. Таргарієни - вогонь, амбіції та дракони. Ланністери - золото, вплив і політичні ігри. А нежить принесе у Вестерос вічну зиму з велетнями і мерцями.

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Але битви - не єдиний шлях до влади. Розробники підкреслюють важливість дипломатії, хитромудрих союзів і підступних інтриг. Результат війни залежить не тільки від армії, а й від вашої здатності маніпулювати ворогами і друзями.

Реліз Game of Thrones: War for Westeros заплановано на 2026 рік. Гра стане ексклюзивом для ПК.

Фото War for Westeros 08 червня 2025
Фото War for Westeros 08 червня 2025
Фото War for Westeros 08 червня 2025
Фото War for Westeros 08 червня 2025
Фото War for Westeros 08 червня 2025

Крім War for Westeros, у розробці також перебуває Game of Thrones: Kingsroad, екшен-RPG у світі "Гри престолів". Раніше ми розповідали, що в мережу потрапили 25 хвилин геймплею цієї гри.

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